カナダ代表は金曜日の試合でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と1–1で引き分け、ワールドカップ本大会出場権を獲得した。 この試合はトロントで開催され、カタールとスイスも属するグループBの初戦だった。

この引き分けは、カナダ代表にとってワールドカップ初出場以来、待望の初勝ち点となった。1986年と2022年の大会では全敗だっただけに、歴史的な一歩である。

試合はボスニアが序盤から攻勢を強め、3分にはミメッチがペナルティエリアから放ったシュートがクロスバーを叩いた。12分にはロキッチのヘディングもGKクリポがキャッチした。

カナダは17分、ペナルティエリアでデビッドがフリーになり低いシュートを放ったが、GKヴァシルジの好守に阻まれた。

直後の21分、CKからクラシナックのヘッドがルキッチに通り、ルキッチが頭で押し込み先制した。

32分にはオリウシの突破で同点機を迎えたが、シュートはクロスバーを越えた。前半はアウェーチームのリードで折り返した。

後半もカナダの圧力は続き、53分にはラリアがペナルティエリアでフリーになりグラウンダーのシュート。しかしこれはコラシナックの足に当たりクロスバーを叩いた。 直後の54分にはデミロヴィッチがGKクリポをかわそうとしたが、クリポが好守でCKに逃れた。

79分にはベテランFWラレンがペナルティエリアでボールを受け、鮮やかなシュートでネットを揺らし同点とした。このゴールでカナダ代表に歴史的な瞬間が訪れ、スタンドは試合終了のホイッスルが鳴るまで大歓声に包まれた。

この結果、両チームは勝ち点を分け合い、それぞれ初勝ち点を獲得した。ボスニア・ヘルツェゴビナは2014年大会以来2度目の出場、カナダは3度目の出場ながら初勝利を挙げた。

グループBの次戦は6月18日、ボスニアはスイスと、カナダはカタールと対戦する。