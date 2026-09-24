4部リーグからオファー！ 元代表選手デレ・アリにイングランドでの衝撃的なカムバックが迫る

「扉は開かれている」と、バーネットFCのディーン・ブレナン監督は語った。ブレナン監督は、アリがロンドン北部のトレーニング施設を利用者として使っていることを認める一方で、リーグ2首位チームのトップチーム練習に参加することを、元トッテナム・ホットスパーのスターに心から歓迎していると説明した。

アリは「今、本当に厳しい時期を過ごしている」と、ブレナン監督はtalkSportに語った。「彼と契約するクラブがどこにもないのには、明らかに理由がある」

ただ、30歳でイングランド代表37試合出場のアリには「セカンドチャンス」がふさわしいと考えているという。

「うちのクラブでは、契約が満了した多くの選手が一緒にトレーニングしている」とブレナン監督は話した。「デレがここで練習したいのであれば、扉は開かれている。ここでコンディションを戻し、チームと一緒に練習できる」

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トッテナム退団後、デレ・アリはどうなったのか？

スパーズとの契約が2022年に満了して以降、アリはエバートン、ベシクタシュ、そして直近ではコモで、公式戦通算29試合に出場している。最後の試合からはすでに1年半が経っている。セスク・ファブレガス率いるコモでの最初で唯一の出場では、アリは途中出場からピッチに立って9分後、ACミラン戦でレッドカードを受けた。

アリはかなり若い頃、イングランドとプレミアリーグを代表する選手の1人だった。リーグの最優秀若手選手に2度選ばれ、ハリー・ケイン、ソン・フンミン、クリスティアン・エリクセン、ウーゴ・ロリスといったスターたちと並んで、リーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇を争った。

スパーズでは公式戦269試合に出場し、67ゴール59アシストを記録した。2019年のチャンピオンズリーグ決勝でリバプールに敗れ、その後にマウリシオ・ポチェッティーノ監督が去るとともに、アリの輝きも陰り始めた。

2023年にはインタビューで、メンタルの問題や消化できていない幼少期のトラウマについて語っていた。







