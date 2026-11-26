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バイエルンがリール戦で今季初黒星を喫した。復帰する選手たちは希望をもたらすものの、現在最大の問題は彼らにも解決できない。それでも、今季の大きな目標を深刻に心配するのはまだ早い。

2026年11月のバイエルンを一つのプレーで表すなら、リール戦でのアレクサンダル・パヴロヴィッチのオウンゴールだろう。イーサン・エムバペのシュートがポストに当たり、パヴロヴィッチの足元へ跳ね返った。 不意を突かれたパヴロヴィッチは、ボールを制御できないまま自陣のゴールへ押し込んでしまった 。これが決勝点となる1-2の失点であり、バイエルンの苦境を見事に象徴している。

バイエルンは何週間もの間、あらゆる逆境に耐えてきた。ジャマル・ムシアラの病気、ヨシュア・キミッヒの父親の死、倒れたヴィンセント・コンパニーのその後の欠場、そして相次ぐ負傷者。そうした苦境の真っただ中、ちょうど3週間前にはアトレティコ・マドリーとのアウェー戦で見事な2-0の勝利を収めた。それが今では、遠い昔の出来事のように感じられる。

その後、バイエルンは主将マヌエル・ノイアーに加え、攻撃陣の主力であるハリー・ケインとマイケル・オリーズも失った。これは自分たちの責任ではない。一方、クラブ首脳陣はムシアラに対する公然の攻撃によって、避けられたはずの新たな問題を自ら生み出した。すべてが重なり、限界を超えてしまったようだ。

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金曜日にはブンデスリーガで残留を争うケルンをホームに迎えたが、物足りない引き分けに終わった。続くリール戦では選択肢が足りず、コンパニーはバイエルンでの指揮官生活でおそらく最も奇妙な先発メンバーを送り出した。パヴロヴィッチがトップ下、コンラート・ライマーがセンターフォワードで先発したのだ。リードを奪った前半はまずまずだったが、後半の寄せ集めのチームはコンパニー体制下でほとんど例がないほど、あるいは一度もなかったほどの低調な出来で、 今季初黒星を喫した 。バイエルンはここからどう進むのか。

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PSGの例はバイエルンを安心させるはず

まず待ち受けるのは、今のバイエルンにとって歓迎できないものだ。短期間での大量の試合である。週2試合の過密日程がさらに2週連続で続く。その中で本当に重要なのは、来週火曜日にホームで行われるDFBポカールのラウンド16、2部首位ヘルタ・ベルリンとの一戦だけだ。ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでは、この時期の取りこぼしは痛いとはいえ、それ以上のものではない。こうした困難な時期を迎えるなら、春よりも今の方がいい。厳しい状況にあるとはいえ、今季の大きな目標が現時点で深刻な危機にさらされているわけではない。

ブンデスリーガでは首位ボルシア・ドルトムントと勝ち点2差で、ウィンターブレークまでの対戦相手は比較的戦いやすい。チャンピオンズリーグでも、ラウンド16への直接進出圏である8位まで勝ち点2差だ。クリスマス前に残るのは、下から2番目のスラヴィア・プラハを迎えるホーム戦のみ。その後はマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦、ベティスとのホーム戦が待つ。3勝すれば勝ち点は17になる。リーグフェーズ導入以降、ここまで8位以内に入るには毎回勝ち点16で足りている。

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プレーオフを回避するに越したことはない。だが、過去2シーズンが示すように、そこを戦うことが最終的な結果を左右するとは限らない。パリ・サンジェルマンはその両シーズンで追加のラウンドを戦い、いずれも最後にはタイトルを獲得した。

IMAGO

バイエルン：前線でケインの代役を務められるのは誰か？

選手層には近く好転の兆しがある。ジャマル・ムシアラはリール戦で復帰後2度目の途中出場を果たし、ルイス・ディアスも同じ試合で復帰した。土曜日のハンブルガーSV戦では、マイケル・オリーズもメンバーに戻る可能性がある。火曜日のヘルタ戦には、3人とも先発候補となりそうだ。

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しかし、この主力3人が戻っても現在最大の問題は解決しない。センターフォワードの不在だ。ハリー・ケインは脛腓靱帯の断裂で、おそらく3月まで離脱する。チーム内で代役の有力候補であるセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリも、あと数週間は欠場が続く。代役として前線に入ったライマーはリール戦で精力的にプレスをかけたものの、ゴール前では脅威になれなかった。ケルン戦でセンターフォワードを務めたトム・ビショフとレナルト・カールも、目立った働きはできていない。コンパニーが近いうちにオリーズかディアスをこの位置で試す可能性もある。

有望株のバスティアン・アソモにチャンスを与えるのも自然な選択だろう。16歳のアソモは現在、量産体制に入っている。ドイツU-17代表では3試合で8得点、バイエルンのリザーブチームではレギオナルリーガで2試合連続の2得点を記録。 水曜日のUEFAユースリーグ、リール戦の勝利にも1得点1アシストで貢献した。 トップチームでも通用することは、夏のプレシーズンですでに証明している。4試合に出場して2得点を挙げた。身長1メートル90センチのアソモなら、現在起用できるほかの候補とは違い、ペナルティーエリア内でフィジカル面の存在感も発揮できる。

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クラブの強化部門は、少人数のスカッドとする理由について、下部組織の選手に早くチャンスを与えられるからだと常々説明している。1年前には、当時17歳のレナルト・カールがその道を通って台頭した。今度は才能豊かなアソモを試してみてはどうか。

バイエルン：コンパニーは「戦いを楽しみたい」

ただし、今季の目標を危険にさらさないためには、その後に控えるはるかに厳しい試合に向け、バイエルンは冬にケインの控えとなる実績ある選手の獲得を必ず目指すべきだ。33歳のケインが目標とする3月の復帰直後からフル稼働でき、以前のパフォーマンスを取り戻せる保証はない。 ニャブリとサイバリはそのポジションを務められるが、最も力を発揮できる位置ではない。

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数々の問題を抱えながらも、コンパニーはリールでの敗戦後、試合を振り返る際にことさら落ち着いた姿勢を見せた。明確な批判や追加のプレッシャーをかけるのではなく、「今こそやってやる」という前向きな気持ちを生み出そうとしたのだ。DAZNのインタビューでは、今は「戦いを楽しむ」ことが大切だと、ほぼ同じ言葉で3度も語った。

戦いを楽しむことに加え、ムシアラを巡る議論が終われば、目先の結果にもプラスになるはずだ。 水曜日の朝に発表された声明は、そのための第一歩だった 。しかし、副主将のヨシュア・キミッヒはリールでチームメートを擁護し、クラブ首脳陣を批判したことで、この問題を再燃させた。擁護したのは無理もない。 キミッヒは首脳陣のムシアラへの対応を「絶対にあってはならないことで、バイエルンらしくない」と表現した 。大きな権限を持つ首脳陣が、これに何も言わずに済ませるかは疑わしい。