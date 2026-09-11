2021年の東京五輪決勝の再戦となった一戦で、現フレンチ・オープン王者はロシアのカレン・ハチャノフを6-3、7-6（9-7）、7-6（8-6）で下した。

ハンブルク出身のズベレフを待つ日曜の決勝での最後の壁は、地元の声援を受ける選手だ。相手はベン・シェルトンかフランシス・ティアフォーのいずれかとなるが、東京五輪王者は両者に対して圧倒的な対戦成績を誇っている。ただし、米国ファンも相手に戦わなければならない。

米国同時多発テロからちょうど25年のこの日、準決勝は9.11を強く意識した雰囲気の中で行われた。アーサー・アッシュ・スタジアムのハードコートにはその日付が刻まれ、国歌斉唱では涙を流す観客の姿もあった。その後、ニューヨークのコートはジュニア時代から互いを知る主役たちの舞台となった。世界50位として大会に入ったハチャノフについて、ズベレフは「努力家」だと語り、「僕たちは彼を“教授”と呼んでいる。テニスのことを何でも知っているし、本当に大きな敬意を持っている」と話した。

だがズベレフも、30歳の相手を徹底的に研究していた。強力なサーブ、フィジカル、そして落ち着きが、マシュー・マコノヒー、ウディ・ハレルソン、さらにブラジルサッカー界のレジェンド、ロナウドらハリウッドスターが見守る前で、2026年では3度目となるグランドスラム決勝進出への道を切り開いた。

再びストレート勝ち：ズベレフが全米オープン決勝へ

ズベレフはこれで4試合連続で1セットも落とさなかった。かつてトップ20入りしたハチャノフが時間帯によっては互角に渡り合い、第2セットでは両者が観客を魅了するラリーを見せる場面もあったが、それでも崩れなかった。ボリス・ベッカーはとりわけズベレフの身体的な強さを称賛し、それが勝負どころで生きていると評価した。「トレーニングで世界王者と呼ばれるのは伊達ではない」と、Sporteurope.tvで語っている。

今大会で初めて、ズベレフは日没後ではなく午後の時間帯に試合を戦った。世界ランキング2位のズベレフは、この慣れない早い開始時間について「自分には追い風ではない」としつつも、主催者には理解を示した。後の準決勝では、シェルトンとティアフォーという2人の地元勢が対戦するからだ。しかも米国のゴールデンタイムで行われる。男子シングルスでのグランドスラム王者を米国は渇望しており、最後のメジャー制覇は2003年の全米オープンでのアンディ・ロディックまでさかのぼる。

とはいえ、ズベレフにとってこの早いリズムへの切り替えは、最終的には利点にもなり得る。というのも、日曜の決勝は現地時間14時（20時）開始だからだ。

Getty Images

ズベレフは2026年をさらに特別なものにできる

その時、ズベレフは2026年という1年をさらに輝かせることができる。この年の彼は、ヤニック・シナーとカルロス・アルカラスの負傷、あるいは不調の時期から恩恵を受けたことも確かだが、それでも2026年に最も多くの勝利を挙げている選手であり、全仏オープンでは果てしなく続くかに見えたメジャータイトルへの追求に終止符を打った。今度はグランドスラム2勝で1年を締めくくることも可能だ。これを成し遂げたドイツ人選手は、これまで1989年のボリス・ベッカー（ウィンブルドン、全米オープン）ただ一人しかいない。

さらに、ニューヨークで優勝すれば、ズベレフには世界ランキング1位も射程に入ってくる。ランキング首位のシナーは右膝の違和感により全米オープン出場を取りやめており、7月にウィンブルドン決勝でズベレフを下して以降、イタリア人選手は1試合もプレーしていない。コンディションに関する更新情報もない。南チロル出身のシナーはシーズン終了までになお3500ポイント超を守らなければならない一方、ズベレフは約1000ポイントのみ。ドイツ人のズベレフが日曜に優勝すれば、その差はシナーまで1810ポイントに縮まる。

ただその前に、ズベレフは今年何度もそうしてきたように、過去の重荷を再び振り払わなければならない。2020年、23歳だった彼はすでに銀のトロフィーに手をかけていた。ドミニク・ティーム相手にセットカウント2-0とリードし、優勝まであと2ポイントに迫りながら、最終的にはオーストリア人相手にその試合をフルセットの末に取りこぼした。