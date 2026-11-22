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リヴァプールが10人のマンチェスター・ユナイテッドを圧倒し、マウリシオ・ポチェッティーノ監督を厳しい形でプレミアリーグに迎えた。アンドニ・イラオラ監督は喜びを隠さず、アンフィールドでの4-0の勝利によってチームが4位に浮上した後、フロリアン・ヴィルツとリオ・ングモハの傑出したプレーを称えた。

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ダービーで圧勝も、イラオラ監督はさらなる決定力を要求

「楽しかった。正直に言えば、もう少しやりたいね」。イラオラ監督は ホームの観客とともに喜んだことについて Sky Sportsにこう語った。「あの瞬間は祝いたかったし、サポーターと一緒に喜ぶのはいつだっていいものだと思う。知っておくべきなのはチームだけではなく、サポーターもそうだと思う。今季はアウェーで非常に良い戦いをしてきたが、ホームでは十分ではなかったし、まだ十分とは言えない。ビッグゲームが必要だった。マンチェスター・ユナイテッド戦はいつだってビッグゲームだし、こういう結果で終えることができた。相手が試合の大半を10人で戦ったことで状況が変わったのは確かだ。それでも我々はやるべきことをやり、試合をコントロールした。こういう試合にこのような形で勝てるのは、いつだっていいものだ」

試合の転機は開始わずか8分に訪れた。レニー・ヨロがアレクサンデル・イサクへの決定機阻止につながるファウルで退場となったのだ。イラオラ監督は主審の判定が妥当だったと確信している。そのファウルで得たFKから、ドミニク・ソボスライが先制点を挙げた。「彼が最後のDFだったと思うが、違うかい？ 明らかなファウルで、レッドカードだよね？」と監督は語った。「慎重に捉える必要がある。今日は明らかなチャンスを数多く作ったが、GKとの1対1で3回か5回は決められなかった。おそらく4点以上取るべきだったと思う。もっと容赦なく決め切る必要がある部分はあるが、今日はそれが必要なかったし、良い形で試合を終えられたと思う」

ポチェッティーノ監督、アンフィールドで悪夢の船出

降格争いの渦中にあり、現在19位のマンチェスター・ユナイテッドは完全に圧倒された。アンフィールドの観客は「降格するぞ」と歌い、その苦境をあざけった。また、この0-4の敗戦は、 ポチェッティーノ監督にとって、マンチェスター・ユナイテッドの監督としての初戦における最多失点差タイの敗戦 となった。1926年10月にラル・ヒルディッチ監督がボルトンに0-4で敗れた記録に並んでいる。

この敗戦でユナイテッドはプレミアリーグでの未勝利が9試合に伸び、降格圏に沈んだまま打開策を探している。リヴァプールは13分にフロリアン・ヴィルツがリードを2点に広げ、66分にリオ・ングモハが3点目、82分にビクトル・ムニョスが4点目を決めて圧勝を締めくくった。ユナイテッドが降格圏で試合を迎えた日にプレミアリーグで敗れたのは、これが初めてだった。

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ヴィルツとングモハを特に称賛

リヴァプールの勢いある攻撃の中心を担ったのはヴィルツとングモハで、試合後、両選手は監督から高い評価を受けた。オプタによると、特にヴィルツの影響力は大きく、マンチェスター・ユナイテッド戦でオープンプレーから10回のチャンスを創出した。プレミアリーグの1試合で選手がこの数字を記録したのは、2015年3月にダビド・シルバがウェスト・ブロム戦で達成して以来だ。オプタの統計では、イラオラ監督のユナイテッド戦での無敗記録もプレミアリーグで7試合に伸び、内訳は3勝4分けとなった。同大会でユナイテッド相手にこれより長く無敗を続けたのはユルゲン・クロップ監督だけで、2018年から2022年にかけて8試合負けなかった。

「素晴らしい試合だったと思う。リオやフロのような選手は、チームが多くの時間ボールを保持して試合をコントロールしていれば、普通はボールに触る機会が増える」とイラオラ監督は説明した。ヴィルツのプレーについては「彼はとても良い状態にあるし、できるだけ長くそれを維持してほしい。10人の相手に対しては、状況をコントロールし、背後へのパスを見つけられる彼のような選手が必要だ。ゴールを決めるだけでなく、より頻繁に前線に顔を出して脅威になっている。新たな選択肢になりつつあるし、彼には満足している」と付け加えた。ングモハの1対1の能力についても「リオを、相手がサイドバックを助けられない状況に置ければ、特にペナルティーエリア内では止めるのが非常に難しい。左右どちらにも仕掛けられる」と称えた。

優勝争いの現状と今後の難題

この勝利でリヴァプールは4位に浮上したが、イラオラ監督は優勝争いの見通しについて慎重な姿勢を崩していない。リヴァプールの優勝の可能性を問われると、「まだ序盤だ」と強調した。「ここホームでアーセナルと［マンチェスター・シティ］に敗れた2つのビッグゲームの分が足りず、それが順位表での差になっていると思う。まだ本当に序盤だ。ここで終わりではない。ボルシア・ドルトムントとの非常に難しい試合があり、その後には大きなダービーが控えている」