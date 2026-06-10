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World Cup 2026 trophy Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty/GOAL composite

翻訳者：

4歩差…クリスティアーノが歴史的なレースでメッシを追う

アルゼンチン 対 アルジェリア
アルゼンチン
アルジェリア
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コンゴ民主共和国(キンシャサ)
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メッシとロナウドは、おそらく最後のワールドカップに臨む。

2026年のワールドカップが米・墨・加で開催される前に、アルゼンチン・レジェンドのリオネル・メッシが大会歴代記録でトップに立った。

現在インター・マイアミに所属するスターは通算26試合に出場し、最多記録保持者である。

以下に続くのはドイツのルート・マテウス（25試合）、ミロスラフ・クローゼ（24試合）、パオロ・マルディーニ（23試合）、そして宿敵クリスティアーノ・ロナウド（22試合）だ。

このリストにはディエゴ・マラドーナ、マルディーニ、カフー、シュヴァインシュタイガーなど、各世代のスターも名を連ねる。

ワールドカップ最多出場選手リスト：

  • 26試合：リオネル・メッシ
  • 25試合：ローター・マテウス
  • 24試合：ミロスラフ・クローゼ
  • 23試合：パオロ・マルディーニ
  • 22試合：クリスティアーノ・ロナウド
  • 21試合：ディエゴ・マラドーナ
  • 21試合：ウラジスラフ・ズモダ
  • 20試合：カフー
  • 20試合：ウーゴ・ロリス
  • 20試合：フィリップ・ラーム
  • 20試合：ハビエル・マスチェラーノ
  • 20試合：バスティアン・シュヴァインシュタイガー
  • 20試合：グレゴリウス・ラト

アルゼンチンはグループ10でアルジェリア、ヨルダン、オーストリアと対戦。ポルトガルはグループ11でウズベキスタン、コンゴ民主共和国、コロンビアと同居。

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