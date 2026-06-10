4歩差…クリスティアーノが歴史的なレースでメッシを追う

2026年のワールドカップが米・墨・加で開催される前に、アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシが歴代最多記録を更新した。
現在インター・マイアミでプレーする彼は通算26試合に出場し、最多記録保持者である。
以下に続くのはドイツのローター・マテウス（25試合）、ミロスラフ・クローゼ（24試合）、パオロ・マルディーニ（23試合）、そして宿敵クリスティアーノ・ロナウド（22試合）だ。
今大会に出場する現役選手で通算20試合以上出場しているのはこの2人だけだ。
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このリストにはディエゴ・マラドーナ、マルディーニ、カフー、シュヴァインシュタイガーなど、各世代のスターも名を連ねる。
ワールドカップ最多出場選手リスト：
- 26試合：リオネル・メッシ
- 25試合：ローター・マテウス
- 24試合：ミロスラフ・クローゼ
- 23試合：パオロ・マルディーニ
- 22試合：クリスティアーノ・ロナウド
- 21試合：ディエゴ・マラドーナ
- 21試合：ウラジスラフ・ズモダ
- 20試合：カフー
- 20試合：ウーゴ・ロリス
- 20試合：フィリップ・ラーム
- 20試合：ハビエル・マスチェラーノ
- 20試合：バスティアン・シュヴァインシュタイガー
- 20試合：グレゴリウス・ラト
アルゼンチンはグループ10でアルジェリア、ヨルダン、オーストリアと対戦。ポルトガルはグループ11でウズベキスタン、コンゴ民主共和国、コロンビアと同居。