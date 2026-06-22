アル・ヒラルFC元会長のアブドゥル・ラフマン・ビン・ムサアド王子は、サウジアラビア代表がスペインに0-4で完敗した衝撃的な結果について、簡潔ながら現実的な言葉でコメントした。試合開始24時間前に「大敗」を警告した自身のツイートも再び注目されている。

2026年W杯グループH第2節でスペインはサウジアラビアを4-0で下した。

この敗戦は、2002年ドイツ大会の8失点、2018年ロシア大会の5失点を想起させ、スペイン代表「ラ・ロハ」による4失点が歴史に追加された。

この結果、サウジアラビアは1ポイントで最下位、スペインは4ポイントで首位に立った。厳しい状況ながら、最終戦でカーボベルデに勝てばベスト32進出の望みがある。

試合前、彼はXに「番狂わせの可能性はあっても、スペインが勝つのが自然だ」と投稿し、試合後も再投稿した。

「大差での敗戦にならないことを願っている。結果がどうであれ、カボ・ヴェルデとの厳しい試合が待っているが、神の御加護によりそれを乗り越え、予選突破を果たせることを願っている。いずれにせよ、私たちの心は『グリーン』と共にあり、代表選手たちが全力を尽くしてくれると信じている」と続けた。

試合後、彼は「予想通りの結果」とだけ書き込んだ。

一見冷淡なこの言葉には、実力差の認識と最後の望みにすがりつく姿勢という二つのメッセージが込められていた。サウジアラビア代表は今、岐路に立つ。カーボベルデに勝って巻き返すか、それともまた早期敗退の記憶を刻むか。