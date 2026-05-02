4年連続の昇格ならず：レックサム、プレミアリーグ昇格をかけたプレーオフ進出を逃す

レックスハムAFCは4年連続の昇格を逃した。ハリウッドスターのライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーがオーナーを務めるこのウェールズクラブは、チャンピオンシップ最終日にプレミアリーグ昇格をかけたプレーオフ進出を逃した。

優勝はすでにコヴェントリー・シティが確定させていたが、その下は最終節まで大混戦だった。

2位のイプスウィッチ・タウンが最も昇格に近いとされていたが、勝ち点を落とせばミルウォールやミドルズブラにもチャンスがあった。

その下位でもサウサンプトンがプレーオフ進出を決めた一方、レックサム、ハル・シティ、ダービー・カウンティにも望みがあった。

イプスウィッチは土曜のホームでQPRを破り、コヴェントリーとともにプレミア復帰を決めた。この結果、ミルウォールとミドルズブラはプレーオフへ回った。

最後の昇格枠を巡る争いは終盤まで接戦だった。レックサムとダービー・カウンティが交互に6位に立ち、リードを奪った。

結果、レックサムはミドルズブラと2-2で引き分け7位、ダービーはシェフィールド・ユナイテッドに1-2で敗れ6位を逃した。ノリッジ・シティを2-1で下したハル・シティが3位に入った。

プレーオフでは3位ミルウォール対6位ハル、4位サウサンプトン対5位ミドルズブラの組み合わせとなり、勝者同士がウェンブリーで昇格をかけて対戦する。