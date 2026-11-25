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ノッティンガム・フォレストのオリヴァー・グラスナー監督は、クラブに何年も在籍しながら英語を話せない選手がいることに疑問を呈し、就任当時の基準は十分に高くなかったと主張した。52歳のオーストリア人指揮官は、金曜日にホームで行われるチェルシー戦を前に、オーナーのエヴァンジェロス・マリナキスと補強について協議。1月に最大5人の獲得を目指している。

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チームの基準に疑問を呈するグラスナー

金曜日にシティ・グラウンドでチェルシーを迎える一戦を前に、グラスナー監督は会見で厳しい言葉を口にした。フォレストはプレミアリーグ開幕からの11試合でわずか2勝にとどまり、降格圏の一つ上にいる。「組織の安定は、基準を持つことから生まれる」と語り、「加わる者は全員、その基準を守ると約束する。率直に言って、基準は十分に高くなかったと思う」と続けた。

さらに「4年もここにいるのに英語を話せない選手がいる。イタリアに行けば、3カ月後にはどの選手もイタリア語でインタビューに答える」と述べた。

「オーストリアの家にいればいい」

グラスナー監督は、同じ基準が自身にも当てはまると強調した。「私がイングランドで監督をしたいなら、英語を話さなければならない。イタリアで監督をしたいなら、イタリア語を話さなければならない。そうでなければ、オリヴァー・グラスナー、お前が自分の方言で話したいなら、オーストリアの家にいればいい。そこなら誰もが理解してくれるが、ほかでは通じない」

フォレストは昨季、ヨーロッパリーグで準決勝に進出した一方、降格は辛うじて免れた。グラスナー監督は「今季が移行期になることは分かっていた。そう言えるだろう。高い目標を持ち続けながらも、解決すべき問題が多い」と語った。

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マリナキスと補強会談

グラスナー監督は月曜日、マリナキスとの会談のためロンドンを訪れた。フォレストは1月に最大5人の補強を望んでいると、BBCスポーツが報じている。「彼から『何が必要か。チーム、スタッフ、環境を改善するために、ここで何を求めるか』と聞かれた」とグラスナー監督は明かした。

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そして「彼はノッティンガム・フォレストにとって最善のことを望み、ここにいる全員にとって最善のことを望んでいる。我々はチーム、スタッフ、環境を改善する必要があり、それについて話し合った。素晴らしい会談だったし、移動に6時間かける価値があった」と続けた。

シティ戦の勝利再現を狙うフォレスト

出足は鈍いものの、グラスナー監督はフォレスト首脳陣から全面的な支持を受け続けているとみられる。チームはホームでチェルシーを迎え、重圧を和らげようとしている。

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フォレストは今月初めに マンチェスター・シティに3-1で勝利 しており、シャビ・アロンソ監督率いるチームとの一戦でも同様の戦いを見せたいところだ。