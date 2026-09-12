アスレティック・ビルバオのFW兼キャプテン、イニャキ・ウィリアムズが、ガーナ代表からの引退を発表し、2022年から続いた代表でのキャリアに終止符を打った。「インスタグラム」のアカウントで公開した声明の中で、彼は「ブラック・スターズ」のユニフォームで残した実績に誇りと満足を感じながら代表を去ると強調した。

ウィリアムズは、ガーナ代表のユニフォームを着た複数の写真を添えた声明の中で、代表引退の決断は自身の代表キャリアを終える時が来たと感じたことによるものだと説明し、こう語った。「私は幸せと誇りを抱き、このユニフォームを着るたびに全力を尽くしたという安心感を持って去ります」

このアスレティック・ビルバオのFWは、2016年にスペイン代表として出場した経験があったが、2022年7月に自身の家系のルーツであるガーナを代表することを選んだと発表し、同年9月にブラジルおよびニカラグアとの親善試合2試合に臨むため初招集を受けた。

ウィリアムズがガーナのユニフォームで初出場を記録したのは2022年9月23日のブラジル戦で、フランスのル・アーブルで行われたこの試合は、彼が後半開始とともにカマルディーン・スレマナに代わって出場した後、「セレソン」が3対0で勝利して終わった。

32歳のこの選手は、28試合出場2得点という成績でガーナ代表としての代表キャリアを締めくくった。また、彼はワールドカップ2大会に出場したほか、アフリカ・ネイションズカップにも1大会出場した。

ウィリアムズは、ガーナでの経験がサッカーを超えたものを自身に与えてくれたと強調し、こう語った。「ガーナは私にサッカー以上のものを、はるかに多くのものを与えてくれました。故郷に戻り、自分のルーツにより近づいていると感じ、そして母国を代表しこの旗を胸につけるという大きな誇りを味わうことを可能にしてくれたのです」

このアスレティック・ビルバオのFWは、ガーナ代表への支援を今後も続けることを強調してメッセージを締めくくり、自身の旅路の一部であったすべての人々への感謝を表し、ガーナは常に自分の一部であり続けると力を込めて述べた。