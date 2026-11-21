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1試合の親善試合がきっかけとなり、サウジ・ロシュン・リーグからまた1人の監督が去ることになった。今季の同リーグで解任・退任の犠牲となった監督はこれで4人目となる。

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サウジアラビアのアル・ファイサリーは土曜日、公式「X」アカウントで声明を発表し、イタリア人指揮官ジョヴァンニ・ソリナスの辞任を受理したこと、そして今後はムハンマド・ダフマンに後任を託すことを明らかにした。

アル・ファイサリーは声明で次のように伝えている。「当クラブの理事会は、トップチームのテクニカルディレクター(監督)であるジョヴァンニ・ソリナス氏から提出された辞任を、双方の合意のもとで受理したことを発表します」

さらに、「理事会はジョヴァンニ氏が注いだ多大な尽力とプロフェッショナルな仕事に心からの感謝と敬意を表するとともに、指揮を執った期間にチームとともに残した前向きな結果を高く評価し、今後のさらなる成功を祈ります」と続けた。

そして、「同時に理事会は、今後トップチームの指揮を執る役割をムハンマド・ダフマン氏に託すことを決定しました。クラブとサポーターの期待に応えるべく、その任務での成功を神に祈ります」と締めくくっている。

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ソリナスの退任は突然のものだった。開幕からチームが不振にあえぎ、最近になってようやく成績がやや上向いていたとはいえ、辞任に関する憶測は一切なかったからだ。

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アル・ファイサリーはロシュン・リーグで勝ち点10の15位。直近5試合で挙げた2勝のほか、4分け6敗という成績だ。

約2週間前にインターナショナルブレイクが始まっていたにもかかわらず、イタリア人指揮官が去ったのはその終了後、試合再開の5日前だった。チームは次の木曜日、サウジ・ロシュン・リーグ第13節でアル・ディルイーヤをホームに迎える。

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ソリナスの退任は、アル・ファイサリーが今後に向けた準備としてアル・シャバブと行った親善試合から24時間も経たないうちに発表された。この試合で3-4と敗れたことから、これが解任の原因ではないかと疑問を呈する声も上がっている。

この試合に対するサポーターの反応は賛否が分かれた。チームの攻撃面での取り組みを称賛する声があった一方で、いくつかの守備のミスを修正する必要があると指摘する声もあった。

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サウジアラビアの『オカーズ』紙によれば、アル・ファイサリーの首脳陣は、イタリア人指揮官の後任として今後チームを率いてもらうべく、アル・イテファクの元監督サアド・アル・シャハリと合意に達したという。

一方で、サウジアラビアの『アシャルク・アルアウサト』紙は、アル・シャハリおよびその代理人との初期段階の会談にとどまっていると報道。指揮官に就任した場合の戦術的なビジョンや、チーム強化に向けて導入しようとしているプランを把握するためのものだったという。

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同紙によると、会談は1回のみで、監督が求める技術面・運営面の要望や、今後に向けた構想についての聞き取りが中心となり、契約や金銭面の詳細には一切触れられなかったとのことだ。

アル・ファイサリーは現在、今後財務持続可能性委員会に名前を提出する監督を決定するため、あらゆる選択肢を検討している。

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なお、ソリナスは今季開幕以降、サウジ・ロシュン・リーグを去った4人目の監督となった。

最初に去ったのはセルビア人のザルコ・ラゼティッチで、アル・タアーウンが9月12日に監督職から外し、後任には同胞のヴク・ラゾヴィッチを据えた。

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2人目はサウジアラビア人指揮官のハーリド・アル・アタウィで、10月8日にアル・イテファクの監督職を退き、モロッコ人のジャマル・セラミが後を継いだ。

そしてソリナスの前に去ったのはクロアチア人のダミル・ブリッチで、10月28日にアブハから監督職を解任され、後任には同胞のテオ・ベリガが就任した。