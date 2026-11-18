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バイエルンでは長く批判にさらされていたマックス・エーベルだが、今や風向きは変わった。

マックス・エーベルがバイエルンでの仕事を評価されるかもしれない。スポーツ担当取締役がグローブ・サッカー・アワードの「2026年最優秀スポーツディレクター」にノミネートされた。

53歳のエーベルは、最終候補に残った4人の一人だ。ドイツの最多優勝クラブに所属するエーベルのほか、バルセロナのデコ、PSGで選手編成を担うルイス・カンポス、アーセナルのアンドレア・ベルタも候補に入っている。

エーベルは2024年3月からバイエルンとスポーツ担当取締役として契約している。契約を結んだ数カ月後には、主導的な立場で実績ある指揮官ヴァンサン・コンパニの招聘をまとめた。また、バイエルンはエーベルの指揮の下、マイケル・オリーセやルイス・ディアスらを獲得した。

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特にコンパニの招聘について、エーベルは後に多くの称賛を受けた。元取締役会トップのカー＝ハインツ・ルンメニゲは最近、 当時のバイエルン首脳陣には、ベルギー人指揮官の招聘に少なからず懸念があったと明かした 。

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ルンメニゲはbundesliga.comのインタビューで、こう語った。「マックス・エーベルが内部会議でヴァンサン・コンパニの名前を挙げたのを覚えている。私は彼に『確信はあるのか？』と聞いた。彼が『なぜですか？』と言うので、私は『彼はプレミアリーグから降格したばかりだ』と答えた。私たちは、ブンデスリーガでもほかのリーグでも、降格したばかりの監督を招聘したことがなかった。この一歩を踏み出す勇気があるかどうか、長い時間をかけて話し合った」

最終的にクラブはその挑戦に踏み切り、コンパニを新監督に迎えた。ベルギー人指揮官は、無冠に終わったシーズンを経て、2024年7月1日にバイエルンの新たな監督に就任。クラブと事前に双方合意の上で契約を解消していたトーマス・トゥヘルの後任となった。コンパニ自身はバイエルンに就任する前、バーンリーFCを率いてプレミアリーグから降格していた。

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バイエルン、マックス・エーベルとの契約を延長

コンパニ招聘で手腕を発揮した一方、エーベルはバイエルンで一時批判も受けていた。取締役会や監査役会に適時報告せず、クラブ内で独断的に動くことが多すぎるなどと指摘された。クラブの重鎮ウリ・ヘーネスは5月、VfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝を前にエーベルを批判し、新たな契約を結ぶ可能性は「60対40」にすぎないと述べていた。

この発言について、 ヘーネスは9月、エーベルとの契約を2029年まで延長した直後にトーンを和らげた 。「この半年間で、マックスはクラブ内で以前より心を開くようになったと思う。私たち全員、つまりカール＝ハインツと私、もちろんヘルベルト・ハイナーも、以前よりずっと多くのことを彼から知らされるようになった」

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ヘーネスによれば、ここ数カ月の前向きな変化が起こる前、エーベルはバイエルンで「少し一匹おおかみのように振る舞っていた。私たちはそれを快く思っていなかった。だが、彼はそれを根本から変えた。その点では素晴らしい仕事をした」という。