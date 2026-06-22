「4カ国対決」の衝撃…サウジアラビアの王子、スペイン戦の結果を事前に予測

アル・ヒラルFC元会長のabdullah bin mousaad王子は、簡潔ながら現実的な言葉でコメントした。サウジアラビア代表がスペインに0-4で完敗した試合について、彼は試合開始24時間前に「大敗」を警告する投稿をしていた。

2026年W杯グループ8第2節でスペインはサウジアラビアを4-0で下した。

この敗戦は、2002年ドイツ大会の8失点、2018年ロシア大会の5失点を想起させ、スペイン代表「ラ・ロハ」による4失点もサウジアラビア代表の痛烈な歴史に追加された。

この結果、サウジアラビアは1ポイントで最下位、スペインは4ポイントで首位に立った。厳しい状況ながら、最終戦でカーボベルデに勝てば32強進出の望みがある。

試合前、彼はXに「番狂わせはあり得るが、スペインが勝つのが自然だ」と投稿し、試合後に再投稿した。

「大差での敗戦にならないことを願っている。結果に関わらず、カボベルデ戦は厳しいが、神の加護のもと突破できると信じている。いずれにせよ、私たちの心は『グリーン』と共にあり、選手たちが全力を尽くすと確信している」と続けた。

試合後、彼は「順当な結果」とだけ書き込んだ。

一見冷淡なこの言葉には、実力差の認識と最後の望みにすがりつく姿勢が込められていた。サウジアラビア代表は今、岐路に立つ。カーボベルデに勝って巻き返すか、早期敗退の記憶をまた一つ増やすか。どちらかだ。