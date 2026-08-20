4つの「象徴的」な瞬間をデザインに採用　バイエルンが新ユニフォームを発表

このユニフォームはダークバイオレットを基調に、鮮やかな赤のアクセントが施されている。さらに、ウォーターマークの形で、一見しただけでは分からない4つのデザイン要素が盛り込まれている。バイエルンがプレスリリースで明かしたところによると、これは「クラブの象徴的な瞬間」だという。

よく、よく目を凝らして見ると、フランツ・ベッケンバウアー、2001年のチャンピオンズリーグ制覇でバレンシアと対戦した際にオリバー・カーンがマウリシオ・ペジェグリーノのPKを止めた場面、同年の土壇場優勝を決めたハンブルガーSV戦でのパトリック・アンデションのFK、そして2013年のボルシア・ドルトムント戦で欧州制覇を成し遂げた勝利の中でのアリエン・ロッベンの決勝ゴールが、ぼんやりと描かれている。

この新ユニフォームは、土曜日のスーパーカップ、ボルシア・ドルトムント戦（20時30分）で初めて着用される。

チャンピオンズリーグ用ユニフォームはネームなしで100ユーロ

ミュンヘンはすでにかなり前に赤のホームユニフォームと白のアウェーユニフォームを発表しており、各種テストマッチでも着用していた。この2着が単色で比較的伝統的な仕上がりとなっている一方で、今回発表されたチャンピオンズリーグ用ユニフォームでは、ミュンヘンはより実験的な姿勢を見せた。

昨季の欧州最高峰大会用ユニフォームは、まだシンプルな黒一色だった。一方で価格に変化はなく、大人用ユニフォームはネームなしで100ユーロとなっており、今季の他の2着とまったく同じ価格だ。

スーパーカップの後、ミュンヘンは来週金曜日にVfBシュトゥットガルト戦で新たなブンデスリーガシーズンに入る。欧州最高峰大会の初戦は9月8日、9日、または10日に行われる。正確な日程と対戦相手は、8月27日の組み合わせ抽選で決まる。