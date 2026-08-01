ダニー・ウェルベックがチェルシーの正式な選手となった。35歳のストライカーはブライトン＆ホーヴ・アルビオンから加入し、ザ・ブルーズと2028年半ばまでの契約を結んだ。

ウェルベックの移籍は、しばらく前から実現が近いとみられていた。ジョーダン・ヘンダーソン（36）とともに、このチェルシーに必要な経験を加える存在になるはずだが、ブレントフォード退団後にフリーとなっているこのMFは、まだお披露目されていない。

ウェルベックは、換算で約600万ユーロでブライトンから移籍する。42試合出場の代表歴を持つ同選手（16得点）は、ブライトンで非常に価値ある選手へと成長し、201試合で51得点18アシストを記録した。

「チェルシーが関心を持っていると聞けば、計り知れない誇りで満たされる」とウェルベックは語った。「チェルシーがどんなクラブか分かっている。タイトル獲得を望み、その実現のために毎シーズンあらゆることを尽くすクラブだ」

「この規模のクラブでプレーできることを本当に光栄に思っているし、とてもエキサイティングな時期だと感じている。すでに何人かの選手を知っているし、監督とも素晴らしい話し合いができたので、もうそのつながりを感じている」

「心の中には燃えるような思いがある。このクラブのためにすべてを捧げ、チェルシーに関わるすべての人、そしてサポーターを誇らしい気持ちにさせるために全力を尽くすつもりだ」とウェルベックは述べた。

マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身であるウェルベックは、チェルシーでジョアン・ペドロ、マルク・ギウ、リアム・デラップらとポジション争いを繰り広げることになる。