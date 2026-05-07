33歳の名監督がプレミアリーグのクラブに残留

ファビアン・ヒュルツェラーはブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに残留する。33歳の「シーガルズ」監督は、2027年半ばまでだった契約を2年間延長した。

テキサス州ヒューストン生まれのヒュルツェラーは、選手時代バイエルン・ミュンヘンなどのユースでプレーしたが、トップ選手としてはブレークできなかった。

若くして指導者に転身し、FCピピンズリードで選手兼監督を務めた。2020年夏にザンクト・パウリへ加入し、ティモ・シュルツの右腕となった。

2022年には監督に昇格し、2年目で13年ぶりとなるブンデスリーガ優勝を達成した。

その実績が評価され、2023年にブライトンの監督に就任。初年度は8位、現在も8位ながら2つ順位を上げる可能性があり、欧州カップ戦出場は目前だ。

「このクラブで働け、この街に住めることを幸せに感じています。新契約を結べたことをとても嬉しく思います」とヒュルツェラーはクラブ公式で語った。

「長期契約を結べたことを誇りに思い、共通のビジョンを実現したいという意欲がさらに強まりました」

「私たちは常に、独自のアイデンティティ、チーム育成、常識への挑戦、そして限界突破に注力してきました。」

「これまでの成果を誇りに思うと同時に、今後の展開をさらに楽しみにしている」とヒュルツェラーは語った。ブライトンは今シーズン、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ（ホーム）、リーズ・ユナイテッド（アウェイ）、マンチェスター・ユナイテッド（ホーム）との試合を残している。