26試合で21勝、114得点でリーグ最多の攻撃力、13失点でリーグ最高の守備力――それでも昨年、ボルシア・ドルトムント女子チームには何の助けにもならなかった。目標としていた2部昇格への望みは最終節まで残っていたが、1.FCケルンのセカンドチームが取りこぼすことなく勝利し、2ポイント差を守り切った。

2020年に女子サッカー部門を創設し、最下層リーグからスタートして昇格を重ねてきた野心的なBVBにとって、これは大きな痛手だった。シーズン終了後、苛立ちを隠せないカールステン・クレーマーCEOはRuhr Nachrichtenに対し、「私たちはスポーツ面での目標を掲げたが、ほぼ自分たちの責任でそれを達成できなかった。だから当然、全員が非常に失望している」と語った。

首位と昇格プレーオフを逃した理由は、シンプルに2つある。ドルトムントはケルンとの2試合で勝利を挙げられなかったこと、そして最終的に確実な昇格に必要だった3ポイントを、グリーンテーブルで失ったことだ。よりによって最終順位で下から2番目だったSVドイツ05戦でのことだった。

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BVB女子、2部昇格をグリーンテーブルで逃す

昨年9月、BVBはそこで危なげなく3-0の勝利を収め、伊藤沙羅が試合を締めくくる得点を決めていた。問題は、77分に途中出場したその日本人選手が出場許可を持っていたにもかかわらず、試合記録用紙に記載されていなかったことだ。そのため協会はこの試合をドルトムントの0-2敗戦として裁定した。

こうしてBVB女子は、不本意な“延長戦”を戦うことになった。ただ、そのスタートはきわめて華々しい。7試合で7勝、得失点差31-0で、ヴェストファーレンのクラブはレギオナルリーガ・ヴェストの首位に立っている。2位は6試合で6勝のバイヤー・レバークーゼンのセカンドチームだ。

これは決して驚きではなく、計画された当然の流れだ。「どの相手にも敬意を持っている」と、58歳のラルフ・ケラーマンはシーズン開幕前にkickerへ語った。「ただ、チームは質と層の厚さの両面で非常によく整っている。だから私たちは優勝し、昇格プレーオフにも勝たなければならない。そうでなければ何かがうまくいかなかったということになる」

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BVBはブンデスリーガ通算1000試合超の経験を持つ6選手を獲得

そのためにBVBは、男子チームのすぐ近くに女子チームの新たなトレーニング施設を建設するため約1500万ユーロを投じる中で、目玉補強を行った。スポーツディレクターには、VfLヴォルフスブルクでの18年間に20タイトルを獲得したケラーマンが就任。まだ監督を務めていた2013年には、リーグ優勝、DFBポカール、チャンピオンズリーグの3冠も成し遂げている。

彼が連れてきたのは、ドイツで最も著名かつ成功したサッカー選手の1人である点取り屋、アレクサンドラ・ポップだ。ケラーマンと同じく2029年まで契約を結び、その年までには遅くともBVBはブンデスリーガ昇格を果たしていたい考えだ。この2つの大型補強は、ドルトムントのクラブ首脳陣が女子サッカーにどれほど本気で取り組んでいるかを示す、最後の証明でもあった。

さらにポップに加え、ブンデスリーガで合計1000試合以上の経験を持つ選手をあと5人獲得した。現在は十字靱帯断裂で離脱しているオーストリア代表GKマヌエラ・ツィンスベルガーは、アーセナルから加入した。

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アレクサンドラ・ポップはこれまでBVBで何ゴールを決めた？

野心的でありながら、当初から本気度が伝わっていたこのプロジェクトは、ボルシアを取り巻く人々にも熱狂的に受け入れられている。クラブは、伝統あるローテ・エアデ・シュタディオンで行われる試合に向けて1700枚超のシーズンチケットを販売。シャルケ04とのダービーでは1万人、FCバイエルンとのカップ戦では1万5755人を集め、いずれも満員となった。ホーム3試合を終えた時点で平均観客数は3800人。2位のMSVデュイスブルクは355人にとどまっている。

もちろんチームを率いるのはキャプテンのポップだ。得点ランキングでも首位に立ち、ここまで7試合で8ゴール1アシストを記録している。チーム内では、すでに昨季26試合で25得点を挙げていたリタ・シューマッハーが、9得点関与（5得点4アシスト）で続く。ブンデスリーガのSGSエッセンから加入し、かつてインゴルシュタットで公式戦174試合107得点を記録した新戦力ラモナ・マイヤーは、4ゴール2アシストとなっている。

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BVB女子の公式戦成績：リーグ125試合で117勝

一方で、マルクス・ヘグナー監督率いるチームの現在の圧倒的な強さは、GKローラ・ファン・デル・ラーンを退屈させてもいる。ほとんどシュートを受ける機会がなく、集中力を切らさないために、ドルトムントのGKコーチから教わった心理的なテクニックを使わなければならないからだ。「集中を失うことはそれほど多くはない。でも、もしそうなった時には、自分を再び試合に引き戻すためのいくつかのテクニックがある」と彼女は語ったが、詳しい内容は明かさなかった。

ここまでのように一直線に進み続けるかどうかは、興味深いところだ。ドルトムント女子は2021-22シーズンのリーグ戦開始以降、125試合中117試合に勝利している。ただ昨季は、何としても昇格しなければならないというプレッシャーが、一部の試合で選手たちに表れていた。今回新たに加えた圧倒的な経験値があれば、今度こそ昇格は自然な流れになるはずだ。

BVB：ボルシア・ドルトムント女子のシーズン成績