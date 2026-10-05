26試合で21勝、114得点でリーグ最多得点、13失点でリーグ最少失点――それでも、昨年のボルシア・ドルトムント女子チームには十分ではなかった。目標としていた2部昇格への望みは最終節まで残されていたが、1.FCケルンのセカンドチームは隙を見せず、勝利によって2ポイントのリードを守り切った。

2020年に女子サッカー部門を創設し、最下部リーグからスタートして昇格を重ねてきた野心的なBVBにとって、これは大きな痛手だった。シーズン終了後、落胆したマネージングディレクターのカーステン・クレーマーはRuhr Nachrichtenに対し、「私たちはスポーツ面での目標を掲げたが、ほぼ自分たちの責任でそれを達成できなかった。だからこそ、私たちはみな当然ながら非常に失望している」と語った。

首位獲得と昇格プレーオフ進出を逃した理由は、シンプルに2つある。ドルトムントはケルンとの2試合でいずれも勝てなかったこと。そして最終的に確実な昇格に必要だった3ポイントを、机上で失ったことだ。よりによって、最終順位で下から2番目だったSVドイツ05戦でのことだった。

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BVB女子、2部昇格を机上で逃す

昨年9月、BVBは同地で危なげない3-0の勝利を収め、サラ・イトウが試合を締めくくる得点を挙げていた。問題は、77分に途中出場したこの日本人選手に出場許可自体はあったものの、試合記録用紙に記載されていなかったことだ。そのため連盟はこの試合をドルトムントの0-2敗戦として裁定した。

そうして今、BVB女子は望まぬ“もう1周”を強いられている。もっとも、そのスタートは極めて鮮烈だ。7試合で7勝、得失点差31-0で、ヴェストファーレン勢はレギオナルリーガ・ヴェストの首位に立っている。2位は6試合で6勝のバイヤー・レバークーゼンのセカンドチームだ。

これは決して驚きではなく、むしろ計画された当然の姿だ。58歳のラルフ・ケラーマンはシーズン開幕前、kickerに対し、「どの相手にも敬意を持っている。しかし、この陣容は質でも厚みでも非常によく整っているので、私たちは優勝し、昇格プレーオフにも勝たなければならない。そうでなければ、何かがうまくいかなかったということだ」と話していた。

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BVB、ブンデスリーガ通算1000試合超の経験を持つ6選手を獲得

そのためにBVBは、男子チームのすぐ隣に女子チームの新たな練習場を建設するべく約1500万ユーロを投じる中で、著名な補強を進めた。スポーツディレクターには、VfLヴォルフスブルクでの18年間に20タイトルを獲得したケラーマンが就任。その中には、まだ監督として指揮を執っていた2013年のリーグ優勝、DFBポカール、チャンピオンズリーグの3冠も含まれる。

彼が連れてきたのが、ドイツで最も有名かつ成功した女子選手の1人、点取り屋アレクサンドラ・ポップだ。ケラーマンと同じく、彼女も2029年までの契約を結んだ。BVBはその年までに遅くともブンデスリーガ到達を果たしたい考えだ。この2つの大型補強は、ドルトムントのクラブ首脳陣が女子サッカーにどれほど本気で取り組んでいるかを示す最後の証しとなった。

さらにポップに加え、ブンデスリーガで合計1000試合を超える経験を持つ選手をさらに5人獲得した。現在は十字靱帯断裂で離脱中のオーストリア代表GKマヌエラ・ツィンスベルガーは、アーセナルFCから加入した。

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アレクサンドラ・ポップはここまでBVBで何得点を挙げているのか？

野心的でありながら当初から説得力を持って打ち出されていたこのプロジェクトは、ボルシアを取り巻く人々から熱狂的に受け入れられている。クラブは伝統あるローテ・エアデ・シュタディオンで行われる試合に向けて1700枚超のシーズンチケットを販売。シャルケ04とのダービーでは1万人、FCバイエルンとのカップ戦では1万5755人を集め、いずれも満員となった。ホーム3試合を終えた時点での平均観客数は現在3800人で、2位のMSVデュースブルクは355人となっている。

もちろん、このチームをけん引しているのは主将ポップだ。得点ランキングでもトップに立っており、ここまで7試合で8得点1アシストを記録している。チーム内では、すでに昨季26試合で25得点を挙げていたリタ・シューマッハーが、9ゴール関与（5得点4アシスト）で続く。ブンデスリーガのSGSエッセンから加わり、かつてインゴルシュタットで公式戦174試合107得点を記録した新加入ラモーナ・マイヤーは、4得点2アシストとなっている。

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BVB女子の公式戦成績：リーグ戦125試合で117勝

一方で、マルクス・ヘーグナー監督率いるチームの現在の圧倒的な強さは、GKラウラ・ファン・デル・ラーンに退屈ささえもたらしている。彼女のゴールには何も飛んでこず、そのため集中を切らさないよう、ドルトムントのGKコーチから教わった心理的なテクニックを駆使しなければならないという。「集中を失うことは、そう頻繁には起きません。でも、もしそうなった時には、自分を再び試合に引き戻すための技術がいくつかあります」と彼女は語ったが、詳しい内容は明かさなかった。

ここまでのような一直線の歩みが今後も続くのかは、興味深い見どころだ。ドルトムント女子は2021/22シーズンにリーグ戦を開始して以降、125試合のうち117試合に勝利している。ただ昨季は、何としても昇格しなければならないというプレッシャーが、一部の試合で選手たちに表れていた。今回新たに加えた膨大な経験値は、今度こそ昇格を当然の結果にするはずだ。

BVB：ボルシア・ドルトムント女子のシーズン成績