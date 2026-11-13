3000万ユーロ超：元DFBの有望株マッテオ・パルマがブンデスリーガへ？

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元ドイツ年代別代表の有望株マッテオ・パルマが来夏、巨額の移籍金を伴ってブンデスリーガへ移籍する可能性がある。

ウディネーゼ・カルチョに所属するセンターバックは、Skyの報道によると「数え切れないほど」のクラブの獲得候補に挙がっている。関心を寄せるクラブにはRBライプツィヒも含まれるという。

パルマはウディネーゼと2031年まで契約を結んでいるものの、Skyによれば、シーズン終了後の移籍が有力視されている。イタリア1部の同クラブは、3000万～3500万ユーロの移籍金が提示されれば、守備の逸材を手放す用意があるという。

ほかのセリエAクラブやイングランドのクラブもパルマの獲得に動いているとされ、数カ月前にはボルシア・ドルトムントも18歳の同選手に関心を寄せていたという。しかし、BVBの首脳陣は最終的にジョアン・ガドゥを獲得することを選んだ。ドイツの準優勝クラブは、19歳のセンターバックの移籍金としてRBザルツブルクに1950万ユーロを支払った。

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ブンデスリーガ移籍も？ マッテオ・パルマはウディネーゼでレギュラーに

ベルリン出身のパルマは、2022年にヘルタ・ベルリンの下部組織からウディネーゼに加入した。昨季後半戦には2部のサンプドリアに期限付き移籍し、貴重な実戦経験を積んだ。現在は深刻な不振に陥っているウディネーゼでレギュラーを務めている。今季はここまで、セリエA最下位の同クラブで7試合に出場し、1ゴールを挙げた。

Getty Images

パルマは最近、所属協会をドイツからイタリアに変更して話題になった。U-15では当初イタリア代表としてプレーしたが、U-16とU-17ではドイツ代表のユニフォームを着ていた。イタリア出身の父親にはオーストリアのルーツもあるため、パルマはオーストリア代表としてもプレーできるが、イタリア代表を選んだ。

イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、現在の代表活動期間に向けたメンバーにパルマを招集した。元ヘルタの有望株であるパルマは所属協会を変更しており、日曜日にベルギーで行われる試合でイタリア代表として出場すれば、イタリア代表としての資格が確定し、ドイツ代表には戻れなくなる。木曜日のマンチーニ率いるチームによるフランス戦での驚きの3-1の勝利では、パルマは出場しなかった。