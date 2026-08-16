ギリシャのスポーツメディアGazzettaによると、コンスタンテリアスはすでにドルトムントに向かっており、現地で義務的なメディカルチェックを受ける見込みだという。したがって、移籍を阻むものは検査を残すのみだ。

ボルシア・ドルトムントはPAOKと、ボーナス込み3000万ユーロの移籍金で合意したという。コンスタンテリアスは4年契約にサインし、年間320万ユーロの手取りを受け取る見通しだ。

報道によれば、ボルシア・ドルトムントはサイド・エル・マラの移籍をめぐる1.FCケルンとの交渉が不調に終わった後、コンスタンテリアス本人とクラブの双方に対して本格的に動き、過去48時間であらゆる力を尽くしてこの移籍を推し進めたという。その際、コンスタンテリアスの同胞コンスタンティノス・カレツァスも重要な役割を果たしたようだ。

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カレツァスがコンスタンテリアスのBVB移籍成立に協力か

カレツァスは8月上旬に約3000万ユーロでヘンクからドルトムントへ移籍しており、コンスタンテリアスに対してBVBについて非常に良い印象を伝えたという。23歳のコンスタンテリアスはエル・マラのような快速ウインガーではないものの、それでもBVBの助けとなる資質を備えている。攻撃面では複数のポジションで起用可能で、スピードとドリブル力を兼ね備えている。

すでに始まっているヨーロッパリーグ予選では、コンスタンテリアスは4試合で3ゴールを記録し、さらに1得点をアシストした。それでもPAOKはRSCアンデルレヒトとの3回戦で2敗を喫し、そこで敗退となった。

コンスタンテリアスはPAOKで育成され、同クラブのすべてのユースチームを渡り歩き、当時ベルギー2部だったKASオイペンへ期限付きで半年間在籍しただけだった。2022年夏に復帰すると、コンスタンテリアスはすぐに主力へと台頭。公式戦190試合で70得点関与を記録し、PAOKに2024年、5年ぶりとなるリーグ優勝をもたらした攻撃陣の象徴的な存在となった。

2025年にはギリシャ年間最優秀選手に選出された。BVB新加入のカレツァスや、ここ2年間クラブ・ブルッヘでベルギーリーグを席巻し、今や4000万ユーロでアーセナルへ移籍したクリストス・ツォリスを抑えての受賞だった。

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BVBはジョーイ・フェールマンも獲得するのか？

ただ、コンスタンテリアスの加入が近づいているとはいえ、ドルトムントの戦力編成はまだ終わっていないようだ。「当然ながら、いくらかの資金が空く。その資金を競技面でも経済面でもうまく活用したい」と、CEOのラース・リッケンは語った。エル・マラに5000万ユーロを積む代わりに、BVBは別の解決策に向かっている。「もちろん、今なら複数の選手を獲得できる可能性がある。まだチームを強化できる選手を何人か候補に入れている」と、スポーツディレクターのオーレ・ブックは強調した。

その1人が、報道によればPSVアイントホーフェンのジョーイ・フェールマンだという。27歳の同選手には2000万ユーロの契約解除条項があるようだが、それは数日中に失効する見込みだ。土曜夜に行われたPSVのエクセルシオール・ロッテルダム戦での練習試合勝利後、フェールマンはこの噂に反応した。「そうなれば、自分にとっては素晴らしい選択肢になる。何年も待ち望んでいたことだ」と、フェールマンはESPNに語った。移籍期間終了が近づいていることについては、冗談交じりにこう付け加えた。「もし本当にそこまで自分を欲しがっているなら、急がないといけないね」。さらにBVBは右サイドバックのポジションでも補強を加えたい考えだ。

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