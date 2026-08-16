ギリシャのスポーツメディア『Gazzetta』が最初に報じたところによると、コンスタンテリアスはすでに日曜朝の時点でドルトムントへ向かっており、そこで義務づけられているメディカルチェックを受ける予定だった。正午には、スカイがドルトムント空港に到着したこの獲得希望選手の映像を伝えた。これによると、移籍を阻むものは検査を残すのみだという。

ただし、PAOKのファン層では反発も起きている。 クラブ最大のウルトラグループは、このファンに愛される選手の移籍間近の動きを厳しい言葉で非難した。 しかも、ファンは昨夏にも、すでに交渉がまとまっていたコンスタンテリアスのシュトゥットガルト移籍を破談に追い込んでいる。

BVBはPAOKと、ボーナスを含めて3000万ユーロの移籍金で合意したという。コンスタンテリアスは4年契約にサインし、年俸は手取り320万ユーロを受け取る見込みだ。

報道によれば、BVBはザイード・エル・マラの移籍をめぐる1.FCケルンとの交渉が不調に終わった後、コンスタンテリアス本人とクラブの双方に対して本腰を入れ、過去48時間で全力でこの移籍を推し進めたという。そこで重要な役割を果たしたのが、コンスタンテリアスの同胞コンスタンティノス・カレツァスだったとされている。

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カレツァスがBVBのコンスタンテリアス獲得に一役買ったか

カレツァスは8月初旬に約3000万ユーロでヘンクからドルトムントへ移籍しており、自身が抱いたBVBへの非常に好意的な印象をコンスタンテリアスに伝えたとみられている。23歳のコンスタンテリアスは、エル・マラのようなウイングの快速タイプではないものの、それでもBVBの助けとなる資質を備えている。攻撃面では複数のポジションで起用でき、スピードとドリブル力も持ち合わせている。

すでに始まっていたヨーロッパリーグ予選では、コンスタンテリアスは4試合で3ゴールを挙げ、さらに1得点をアシストした。それでもPAOKは3回戦でRSCアンデルレヒトに2連敗し、そこで敗退となった。

コンスタンテリアスはPAOKの下部組織育ちで、すべてのユースカテゴリーを通過し、当時ベルギー2部だったKASオイペンに期限付きで半年間在籍しただけだった。2022年夏に復帰すると、すぐに主力へと成長し、公式戦190試合で70ゴール関与を記録。2024年にPAOKへ5年ぶりのリーグ優勝をもたらした攻撃陣の象徴的存在となった。

2025年にはギリシャ年間最優秀選手に選出された。BVBの新戦力カレツァスや、過去2年にわたってクラブ・ブルージュでベルギーリーグを席巻し、現在は4000万ユーロでアーセナルへ移籍したクリストス・ツォリスを抑えての受賞だった。

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BVBはジョーイ・フェールマンも獲得するのか？

コンスタンテリアスの加入が近づいているものの、ドルトムントの戦力編成はまだ終わっていないようだ。「もちろん、いくらかの資金は空く。その資金をスポーツ面でも経済面でもうまく活用したい」と、代表取締役のラース・リッケンは語った。 エル・マラに5000万ユーロを積む代わりに、BVBは別の解決策に乗り出している。「もちろん、今は複数の選手をさらに獲得できる可能性がある。チームをさらに強化できる選手を何人かリストアップしている」と、スポーツディレクターのオーレ・ブックは強調した。

その1人が、伝えられるところではPSVアイントホーフェンのジョーイ・フェールマンだという。 27歳のフェールマンには2000万ユーロの契約解除条項があるとみられているが、それは数日内に失効する。土曜夜、PSVがエクセルシオール・ロッテルダムとのテストマッチに勝利した後、フェールマンはこのうわさに反応した。「そうなれば、自分にとって素晴らしい選択肢になる。何年も待ち望んできたことだ」と、フェールマンは『ESPN』で語った。移籍市場閉幕が迫っていることについては、冗談交じりにこう付け加えた。「本当にそこまで僕を欲しがっているなら、急がないといけないね」。さらにBVBは、右サイドバックのポジションでも補強を行いたい考えだ。

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