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ラファエル・ファン・デル・ファールト氏はアヤックスに失望している。『ロンド』を放送するジッゴ・スポーツで解説を務める同氏は、アヤックスが日曜日のADOデン・ハーグ戦で華やかなプレーを披露できたはずだと考えている。

「10人を相手に3-0でリードしているなら、7点か8点は取るものじゃないか？」。ファン・デル・ファールト氏は、アヤックスが下位チームを相手にさらに得点を重ねられなかったことを不思議がった。

司会のワイツェ・ファン・デル・ホート氏に、アヤックスの戦いぶりが気に障ったかと問われると、かつてアヤックスでプレーした同氏は「少しね。サッカーは楽しむものだと思うからだ。スタジアムは満員で、観客を楽しませようとするものだろう」と答えた。

「相手はADOデン・ハーグだ。いい入り方をしなければならない。開始2分でゴールを決め、2-0になって相手に退場者も出た。3-0になったところで、実質的に攻め続けるのをやめてしまった。それが残念なんだ」とファン・デル・ファールト氏は嘆いた。

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同氏によれば、選手たちはサポーターをもっと楽しませるべきだった。「これではまた少し嫌な気分になるよ」と、アヤックスに厳しい目を向けた。

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アヤックスは日曜日、デイヴィ・クラーセンの2ゴールとジョルティ・モキオの1ゴールでADOデン・ハーグに勝利した。ハーグから訪れたチームは、37分にマッテオ・ワエムが退場となり、以降は10人で戦った。

アヤックスは現在、フリーデンロテライ・エールディヴィジで2位につけ、首位PSVとはわずか1ポイント差。日曜日には、いつも激しい戦いとなるフェイエノールトとの「デ・クラシケル」が待っている。

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その前に、アヤックスはカンファレンスリーグに集中する。木曜日にはスイスのFCトゥーンをヨハン・クライフ・アレナに迎える。アヤックスは勝ち点6で11位につけている。