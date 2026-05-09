3. リーガの放送情報：テレビやライブストリームで試合を中継する放送局は？

ドイツ最下位のプロリーグは「世界で最もエキサイティングな3部」と自称する。その言葉は正しい。伝統クラブ、観客動員記録、昇降格を争う熱戦が、この3部を特別にしている。
SPOXでは、3.リーガの試合をどこでライブ視聴できるかを紹介しています！
テレビやライブストリームで試合を視聴できるのはどこなのか、放送情報をまとめてチェック。
3. リーガの放送権はあと何年残っているのか？
3. リーガは引き続きMagentaSportが放送を担当。テレビとライブストリーミングで全試合を独占生中継し、2026/27シーズンまで放送権を保有しています。
さらに、一部の試合は無料放送でも視聴できます。WDR、NDR、MDR、BR、SWR、SRなどの地方局が注目度の高い試合を放送するので、各公式サイトで放送予定を確認しましょう。
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3. リーガの放送情報はここでチェック：どの局がTVやライブストリームで試合を放送するのか？ - 概要
|事実
|概要
|主催者
|DFB
|創設
|2008年
|チーム
20チーム
|試合日
38
|最多出場選手
|ロベルト・ミュラー（348）
|最多得点
|最多得点者：アントン・フィンク（136）
|最多優勝
|VfLオスナブリュック、アルミニア・ビーレフェルト（各2回）