3. リーガの放送情報：テレビやライブストリームで試合を中継する放送局は？

ドイツ最下位のプロリーグは「世界で最もエキサイティングな3部」と自称する。その言葉は正しい。伝統クラブ、観客動員記録、昇降格を争う熱戦が、この3部を特別にしている。

SPOXでは、3.リーガの試合をどこでライブ視聴できるかを紹介しています！

テレビやライブストリームで試合を視聴できるのはどこなのか、放送情報をまとめてチェック。

3. リーガの放送権はあと何年残っているのか？

3. リーガは引き続きMagentaSportが放送を担当。テレビとライブストリーミングで全試合を独占生中継し、2026/27シーズンまで放送権を保有しています。

さらに、一部の試合は無料放送でも視聴できます。WDR、NDR、MDR、BR、SWR、SRなどの地方局が注目度の高い試合を放送するので、各公式サイトで放送予定を確認しましょう。

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3. リーガの放送情報はここでチェック：どの局がTVやライブストリームで試合を放送するのか？ - 概要