3部リーグの放送情報：テレビやライブストリームで試合を中継するのはどこ？

ドイツ最下位のプロリーグは「世界で最もエキサイティングな3部」と自称する。その言葉は正しい。伝統クラブ、観客動員記録、昇降格を争う熱戦が、この3部を特別な舞台にする。
SPOXでは、3.リーガの試合をどこでライブ視聴できるかを紹介しています！
3. リーガの放送情報はここでチェック：テレビやライブストリームで試合を配信しているのはどこ？
3. リーガの放送権はあと何年残っているのか？
3.リーガの放送権は引き続きMagentaSportが保有。テレコムのスポーツストリーミングサービスMagentaSportが全試合をテレビとライブストリーミングで独占配信しています。2026/27シーズンまで権利を有します。
一部の試合は無料放送でも視聴できます。WDR、NDR、MDR、BR、SWR、SRなどの地域局が注目度の高い試合を放送します。各局の公式サイトで放送予定を確認しましょう。
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3. リーガの放送情報はここでチェック：どのチャンネルや配信サービスが試合を中継するのか？ - 概要
|事実
|概要
|主催者
|DFB
|創設
|2008年
|チーム
20チーム
|試合日
38
|最多出場選手
|ロベルト・ミュラー（348）
|最多得点記録保持者
|アントン・フィンク（136）
|最多優勝チーム
|VfLオスナブリュックとアルミニア・ビーレフェルト（各2回）