3部リーグの放送情報：テレビやライブストリームで試合を中継するのはどこ？

ドイツ最下位のプロリーグは「世界で最もエキサイティングな3部」と自称する。その言葉は正しい。伝統クラブ、観客動員記録、昇降格を争う熱戦が、この3部を特別な舞台にする。

SPOXでは、3.リーガの試合をどこでライブ視聴できるかを紹介しています！

3. リーガの放送情報はここでチェック：テレビやライブストリームで試合を配信しているのはどこ？

3. リーガの放送権はあと何年残っているのか？

3.リーガの放送権は引き続きMagentaSportが保有。テレコムのスポーツストリーミングサービスMagentaSportが全試合をテレビとライブストリーミングで独占配信しています。2026/27シーズンまで権利を有します。

一部の試合は無料放送でも視聴できます。WDR、NDR、MDR、BR、SWR、SRなどの地域局が注目度の高い試合を放送します。各局の公式サイトで放送予定を確認しましょう。

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