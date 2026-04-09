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Viktoria Koeln v 1. FC Kaiserslautern - 3. LigaGetty Images Sport

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3部リーグの放送情報：テレビやライブストリームで試合を中継するのはどこ？

3.リーガ

3部リーグでは毎週、名門クラブが激突し熱戦が繰り広げられます。SPOXが放送情報をすべてお伝えします。

ドイツ最下位のプロリーグは「世界で最もエキサイティングな3部」と自称する。その言葉は正しい。伝統クラブ、観客動員記録、昇降格を争う熱戦が、この3部を特別な舞台にする。 

SPOXでは、3.リーガの試合をどこでライブ視聴できるかを紹介しています！

3. リーガの放送情報はここでチェック：テレビやライブストリームで試合を配信しているのはどこ？

3. リーガの放送権はあと何年残っているのか？

3.リーガの放送権は引き続きMagentaSportが保有。テレコムのスポーツストリーミングサービスMagentaSportが全試合をテレビとライブストリーミングで独占配信しています。2026/27シーズンまで権利を有します。

今すぐ登録して月額7.95ユーロから視聴できます。

一部の試合は無料放送でも視聴できます。WDR、NDR、MDR、BR、SWRSRなどの地域局が注目度の高い試合を放送します。各局の公式サイトで放送予定を確認しましょう。

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Energie Cottbus CigerciGetty Images

3. リーガの放送情報はここでチェック：どのチャンネルや配信サービスが試合を中継するのか？ - 概要

事実概要
主催者DFB
創設2008年
チーム

20チーム

試合日

38

最多出場選手ロベルト・ミュラー（348）
最多得点記録保持者アントン・フィンク（136）
最多優勝チームVfLオスナブリュックとアルミニア・ビーレフェルト（各2回）
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