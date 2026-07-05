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France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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3連敗――モロッコの「黒豹」が「雄鶏」を打ち倒す予兆

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フランス代表は、木曜日のワールドカップ準々決勝モロッコ戦へ準備を進めている。

フランスはパラグアイを1－0で下し、モロッコはカナダを3－0で破り、それぞれベスト8に進んだ。

統計サイト「オプタ」は、この試合を前にフランスにとって不吉なデータを示した。

オプタは「21世紀のW杯でフランスが喫した6敗のうち3敗はアフリカ勢（PK戦除く）」と指摘した。

2002年大会ではセネガルに0-1、2010年大会では南アフリカに1-2、2022年大会ではチュニジアに0-1で敗れている。」

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