PSVアイントホーフェンから1800万ユーロで移籍した初年度、10月までに公式戦で3得点を挙げたものの、それ以降は負傷や不調に苦しんできた。RBライプツィヒではほぼ丸1年、得点への関与がなく、直近のブンデスリーガ3試合では姿すら見せていない。

バカヨコは長期にわたる代表戦中断期間の前の2試合と、中断明けの初戦でライプツィヒのメンバーから外れていた。マルティン・デミチェリス監督が明かしたところによると、これは規律上の措置だった。

「彼は小さな過ちを犯した。ただ、内容は我々の間だけにとどめておく。彼とは話をしたし、日曜日には通常どおり練習した。彼が何をしたか、私はもう忘れてしまった。この件は解決済みだ」。アルゼンチン人指揮官は火曜夜に行われる、バカヨコの古巣とのチャンピオンズリーグの試合を前にそう語った。

ヨハン・バカヨコはRBライプツィヒで移籍失敗に終わるのか？

『ビルト』紙によると、バカヨコはライプツィヒで義務付けられた予定に何度も遅れて現れたという。出だしこそつまずいたものの、RBではそのサッカー面での能力に疑いの余地はないとされる。一方で、ウインガーの集中力が欠けていることを懸念しているという。

報道によれば、バカヨコは月曜日にもその一例を示した。社用車ではなく自家用車でライプツィヒの練習施設に現れたため、トレーニングセンターの中庭への駐車を認められなかった。

23歳のバカヨコが、アイントホーフェンで有望なスタートを切ったキャリアの現在、低迷期にあることを示す出来事も最近あった。バカヨコは2024年11月以来、ベルギー代表に招集されていない。ワールドカップ後も、マルク・ファン・ボメル新監督の下では当面構想に入っていないようだ。ネーションズリーグの試合にも招集されなかった。

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RBライプツィヒ：マルティン・デミチェリスはすでに解任候補に？

バカヨコが規律上の理由で不在となる中、RBは代表戦中断明けに、今季の不安定なスタートを払拭するようにフランクフルトを6-0で圧倒した。この大勝は、すでに立場が危ういとされていたデミチェリス監督にとって、とりわけ大きな後押しとなった。

それ以前には、ライプツィヒでデミチェリス監督を巡る動きがあり、水面下でユリアン・ナーゲルスマンの名前が頻繁に挙がっていると報じられていた。しかし、そのようなことは一度もなかったと、クロップの後任であるロジャー・シュミットが先ごろ、ZDFの番組『アクトゥエレス・シュポルトシュトゥーディオ』で明言した。

ライプツィヒにとって火曜日の一戦は、散々なスタートとなったチャンピオンズリーグでも立て直しを図る機会となる。リーグフェーズの初戦では、コモに1-4で大敗した。



