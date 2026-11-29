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ドイツ代表のニコ・シュロッターベックが、レヴァークーゼンとのホーム戦を前に、春までブンデスリーガの上位にとどまりたいというドルトムントの目標を語った。リーグ最少失点の守備を武器に、バイエルン・ミュンヘンへの本格的な挑戦を狙う。

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首位ドルトムントのシュロッターベック、春までの優勝争いを見据える

ブンデスリーガ首位に立つドルトムントのDFニコ・シュロッターベックは、日曜夜にジグナル・イドゥナ・パルクでレヴァークーゼンを迎えるのを前に、春まで優勝争いに加わり続ける意向を明らかにした。

リーグ戦10試合を終えて無敗の勝ち点24で首位に立つドルトムントは、第11節を心理的に優位な立場で迎える。序盤の勢いを維持し、バイエルン・ミュンヘンに本格的に挑めることを証明したいところだ。

「3月か4月まで争い続けたい」

ニコ・コヴァチ監督はシーズン序盤の3分の1を通じて焦らないよう説いてきた。一方、シュロッターベックは優勝争いの決着がつく終盤まで競い続けたいというチームの決意を明確に示した。

ドイツ代表DFは日曜の注目の一戦を前に、「優勝争いを続け、3月か4月まで上位にとどまりたい」と語った。

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堅固なセンターラインでバイエルン最大の対抗馬に

ドルトムントの首位浮上を支えているのは、GKグレゴール・コベル、シュロッターベック、MFフェリックス・ヌメチャ、復帰したFWセルー・ギラシが形成する強固なセンターラインだ。

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次の試合 BVB ブンデスリーガ 13:30 B04 視聴する

コベルはブンデスリーガ10試合でわずか7失点に抑え、6試合で無失点を記録。フライブルクをもしのぐ守備力が、10位アウクスブルクを下回る得点力を補っている。

通算100ゴールを狙うシックがドルトムント守備陣を試す

日曜の一戦では、ドルトムントの堅守と、復調したレヴァークーゼンが激突する。レヴァークーゼンは1.FCケルンに2-1、SCパーダーボルンに4-0と連勝し、週半ばのヨーロッパリーグでもディナモ・ザグレブに勝利した。

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レヴァークーゼンのFWパトリック・シックは開幕から10節のうち9節で得点し、ブンデスリーガ通算99ゴールに到達。シュロッターベックらには厳しい試練となる。ドルトムントは、首位で節を迎えて勝利するという2019年8月以来の結果を狙う。