3大会連続のワールドカップ出場を逃したイタリアは、再び大きな打撃を受けることになった

イタリアの苦難はまだ終わらないようだ。3大会連続でワールドカップ出場を逃したこの南欧の国に、UEFAからさらなる悪い知らせが届いた。イタリアは、2032年欧州選手権の開催国としての地位を失う恐れがあるのだ。

先週火曜日、イタリアはワールドカップ予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れた（1-1、PK戦4-2）。これにより、同国は3大会連続でワールドカップ出場を逃すことになった。

ゼニツァでの失望の後、アズーリは再びどん底に沈んだように見え、UEFAのアレクサンダー・チェフェリン会長は『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙のインタビューで、2032年の欧州選手権の開催権をイタリアから剥奪する可能性を示唆した。

イタリアとトルコは共同開催国となっているが、チェフェリン氏によれば、これを実現するためにはスタジアムのインフラを改善する必要があるという。

「スタジアムは近代化されなければならない。そうでなければ、2032年の欧州選手権をイタリアで開催することはできない」とUEFA会長は述べた。

チェフェリン氏は、イタリアサッカー連盟（FIGC）を非難するのではなく、別の組織を名指しで批判している。「イタリアの政治家たちは、なぜイタリアが欧州で最も劣悪なサッカーインフラの一つを抱えているのか、自問すべきかもしれない。」

「イタリアサッカーの最大の問題は、サッカー界の運営組織と政治との関係だ。もし誰もがルールを守れば、イタリアは再び欧州王者になれるかもしれない。」