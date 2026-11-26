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マンチェスター・ユナイテッドで3冠を達成したヘニング・ベルグが、木曜日にオモニアの監督として、現役時代にも対戦したユヴェントスと再び顔を合わせる。トリノでキプロスのチームの力を試す機会を楽しみにする一方、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は選手たちに油断を戒め、ジェフ・エクハトルとアンドレア・カンビアーゾの先発を明言した。

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ベルグはトリノでの再戦を心待ちに、スパレッティは集中を要求

ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、元マンチェスター・ユナイテッドDFのヘニング・ベルグが率いるオモニアとの木曜日のUEFAヨーロッパリーグを前に、選手たちに集中力を保ちながら緊張を解くよう求めた。ベルグはマンチェスター・ユナイテッド所属時、チャンピオンズリーグでユヴェントスと3度対戦。1998-99シーズンの準決勝第1戦では膝の靱帯を負傷し、ユナイテッドの3冠達成につながる決勝戦に出場できなかった。キプロスのチームを率いてトリノで力を試す挑戦を歓迎している。

ベルグは「今日ここに来て、質の高いチームであるユヴェントスと対戦できることをうれしく思う。我々にとって貴重な経験だ。できる限り最高の試合をしたい」と語った。一方、スパレッティはカウンターを得意とするオモニアを軽視できないと強調した。「オモニアは勝ち点6を獲得しており、国内リーグでは3位だ。よく走り、カウンターに強い選手がいる。練習を1回たりとも軽く考える余裕はない。ましてやヨーロッパリーグの試合ならなおさらだ」

Getty Images

スパレッティ、エクハトルとカンビアーゾの先発を明言

ユヴェントスはヨーロッパリーグのホーム戦で15試合無敗を続け、リーグフェーズの4試合で勝ち点10を獲得している。それでもスパレッティは、チームのプレーに時折硬さが見られると認めた。欧州での4試合で3得点2アシストを記録している好調のニック・ヴォルテマーデとともに、攻撃にフィジカル面の強みを加えるため、FWジェフ・エクハトルの先発を明言。DFアンドレア・カンビアーゾも先発すると語った。

スパレッティは「プレーするときは、もっとリラックスする必要がある。まだ少し緊張しているように見えることがある」と説明した。「ジェフ・エクハトルは明日プレーする。フィジカルの強さは得点するためだけのものではない。試合が荒れたり、膠着したりしたときの選択肢にもなる。アンドレア・カンビアーゾも明日プレーする。彼は真面目なプロフェッショナルだ。私は彼を全面的に信頼している」

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ネト、ロッカールームの意欲を称賛。ユルディズは回復続く

スパレッティは、負傷中のFWケナン・ユルディズについてもリスクを一切冒さないと強調した。「ケナン・ユルディズの回復？ とても順調だ。彼には時間を与え、リスクを冒さずに適切なタイミングを待つ必要がある」。一方、GKノルベルト・ネトは、ユヴェントスからの誘いを受けてキャリアを再び軌道に乗せることを決めた後、グリエルモ・ヴィカーリオやカルロ・ピンソーリョとともに感じるチームの意欲を称賛した。

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ネトは「彼らの決意を見ると、自分にも伝わってくる。とても前向きなことだ。我々はバランスと安定感を見つけるために戦わなければならない」と語った。「ユヴェントスから連絡があったとき、私は自分のキャリアにとって意味のあるものを待っていた。人生がこの機会を与えてくれて、とてもうれしい」

トリノの夜、両チームの記録が交わる

ユヴェントスは第5節を迎える。これまでキプロスのクラブとの対戦では、1977-78シーズンと1999-00シーズンのオモニア戦での4勝を含め、過去7試合すべてに勝利している。

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一方、ベルグ率いるオモニアの今季の先発メンバーは平均年齢が29歳347日で、大会出場チーム中最も高い。経験豊富な主力選手たちを頼りに、スパレッティの欧州での無敗記録を止めようとしている。