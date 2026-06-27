2026年ワールドカップのベスト32をかけた争いは、グループステージ最終節まであと1日。各グループ3位のうち成績上位8チームによる枠を巡る戦いは続いている。

新規定では各組1、2位に加え、3位チーム中上位8チームが出場権を得る。

現時点で出場権を得ているのは、スウェーデン、エクアドル、ボスニア・ヘルツェゴビナ、パラグアイ、セネガルの5チーム。残り3枠は数時間以内に決まる。

アルジェリア代表もこの枠を争っている。グループ10で3ポイント・得失点差-2の3位で、同グループ2位のオーストリア（3ポイント・得失点差0）との試合を控える。

アルジェリア代表は突破条件が明確になった。

今回初めて、勝ち点・得失点差・得点数・警告・退場数が並んだ場合、FIFAランキングで「ベスト3」を決める可能性がある。混戦が続くため、このケースも十分に考えられる。

以下に、現時点で3位につける各チームの状況をまとめる。

エクアドル（世界24位）

エクアドルは勝ち点4で32強進出。コートジボワールに敗れキュラソーと引き分けたが、最終戦でドイツに勝利し次ラウンド進出を決めた。

スウェーデン（36位）

スウェーデン代表も4ポイントで突破。初戦でチュニジアに大勝し、日本とは引き分けたが、この結果で3位以内を確保した。

ボスニア・ヘルツェゴビナ（61位）

現時点で最もランクが低い予選突破国だが、カナダとの引き分けとカタール戦の勝利で4ポイントを獲得。米国とのベスト32対戦が早くも決定した。

パラグアイ（37位）

パラグアイ代表はグループステージ3位で通過。米国に大敗したが、トルコに勝利し、最終節でオーストラリアと引き分けて勝ち点4を獲得し、決勝トーナメント進出を決めた。

セネガル（18位）

フランスとノルウェーに敗れ苦戦したが、イラクを5－0で下し勝ち点3を獲得。得失点差を大きく改善し、決勝トーナメント進出を決めた。

イラン（21位）

イラン代表はベルギーやエジプトなど強豪が揃うグループで3試合とも引き分け、勝利なし。今後の進退は他グループの状況次第だが、最終的な同点基準に達すれば世界ランクが有利に働く可能性がある。

クロアチア（13位）

クロアチアは現在3位につけるチームの中で世界ランク最高位。イングランドに敗れたが、ガーナに勝てば2位での突破が可能だ。3位でも、この高ランクが突破の武器になる。

韓国（23位）

メキシコと南アフリカに敗れ、3ポイント止まり。高いランキングも、他チームの結果次第では意味をなさない。

アルジェリア（29位）

勝ち点3・得失点差-2のアルジェリアは、オーストリアに勝てば2位を確保し、3位争いの複雑な計算から解放される。

引き分けでも3位以内なら突破の可能性があり、最終節はアル・ハズールにとって正念場だ。

敗れると状況は複雑化し、3位での突破も危うくなる。勝ち点3で得失点差が上回るイラン（0）と韓国（-1）が控えているためだ。

クロアチアは勝ち点3、得失点差-1でパナマと対戦。コンゴ民主共和国は勝ち点1でウズベキスタンと対戦。

アルジェリアがオーストリアに1点差で敗れると、スコットランドと得失点差－3で並むが、アルジェリアの得点2に対しスコットランドは1のためアルジェリアが上回る。

スコットランド（世界41位）

スコットランド代表はハイチに勝利して大会をスタートさせたが、その後モロッコとブラジルに敗れ、複雑な状況に追い込まれている。また、世界ランキングにおいても、一部のライバルに比べて大きな優位性があるわけではない。

コンゴ民主共和国（46位）

予選突破の可能性は残されており、特に57位のウズベキスタンとの直接対決に勝てば突破が決まる。

ウルグアイ（19位）

19位のウルグアイはグループステージで1勝もできず、サウジアラビアとカーボベルデと引き分け、スペインに敗れて大会を去った。3位チームで初めて予選突破の可能性が消えた。

現時点での3位チームの順位は？

通過チーム

1. スウェーデン（グループ6）：3試合、勝ち点4、得失点差0

2. エクアドル（グループ5）：3試合、勝ち点4、得失点差0。

3. ボスニア・ヘルツェゴビナ（グループ2）：3試合、勝ち点4、得失点差-1

4位パラグアイ（第4グループ）：3試合、勝ち点4、得失点差-2。

5- セネガル（第9グループ）：3試合、勝ち点3、得失点差+2。

運命の行方が注目される。

6. イラン（第7グループ）：3試合、勝ち点3、得失点差0。

7. クロアチア（12組）：2試合、勝ち点3、得失点差-1。

8. 韓国（グループ1）：3試合、勝ち点3、得失点差-1。

9. アルジェリア（10組）：2試合・勝ち点3・得失点差-2

10. スコットランド（第3グループ）：3試合・勝ち点3・得失点差-3。

11. ウルグアイ（第8グループ）：3試合、勝ち点2、得失点差-1（敗退決定）。

12. コンゴ民主共和国（11組）：2試合・勝ち点1・得失点差-1。

FIFAは3位チームをどのように順位付けするのか？

FIFA規則第13条に基づき、各グループの3位チームは次の基準で順位付けされる：

1. グループステージでの獲得ポイントが多い順。

2. 得失点差が最も良いチーム。

3. 総得点が多い順。

4. イエロー・レッドカードの枚数に基づく規律ポイントの合計が最も多いこと。

5. それでも並んだ場合は、最新のFIFAランキングで順位を決定する。

6. それでも並んだ場合、直近のFIFAランキングを比較し、それでも並んだ場合は以前のランキングを順に参照する。