サウジアラビアのアル・アハリは、ロシア・クラスノダール所属のアルメニア代表DFエドゥアルド・スペルツィアンとの契約で最終合意に達した。

アル・アハリは今夏、トロムソからガンビア代表DFアブバカル・シディ・キンティエ、アブハからメシャール・アル・マティリを獲得済み。

イタリアの信頼できるジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アル・アハリはクラスノダールとの合意を完了し、選手側とも最終合意に達した。契約書が交換され次第、彼のロシェン・リーグ移籍は時間の問題だ。

ロマーノ氏は移籍が確定したと強調し、数日以内に正式発表とメディカルチェックが行われると伝えた。

また、コモ移籍報道は事実無根で、アル・アハリはスポーツディレクターのロイ・ペドロ・ブラズ氏の意向で交渉を進め、イタリアクラブは交渉を行っていないと説明した。

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移籍金は2500万ドルに達すると報じられている。アル・アハリは国内・大陸大会制覇を目指し、シーズン開始前に補強を急ぐ。

スペルツィアンはクラスノダールでの活躍で知られるアルメニア代表のスターで、複数の欧州クラブが興味を示していたが、アル・アハリが交渉を制した。