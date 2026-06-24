アル・ヒラル元監督が、来季アル・イッティハド指揮官候補4人の筆頭に挙げられている。

前季リーグとカップの2冠を取ったものの、今季は不振でタイトルを逃したため、クラブはシーズン終了後にコンセイサオをテクニカルディレクターから解任した。

サウジアラビアのジャーナリスト、マジェド・フード氏によると、クラブ経営陣はすでに3人の候補者にオファーしたが、全員が辞退。その中には元監督のポルトガル人ヌノ・サントも含まれる。

リストにはバルセロナ元監督エルネスト・バルベルデ氏と、ランスを率いていたディノ・トプミュラー氏も含まれていた。

この3人が辞退したため、クラブは次の4人にターゲットを移した。筆頭は2019～2021年にアル・ヒラルを率い、ACL制したルーマニア人ラズヴァン・ルチェスクだ。

さらにメキシコ代表監督ハビエル・アギーレ、セルビア代表監督フェリコ・バウノヴィッチ、AFCチャンピオンズリーグ2制覇の経験を持つイェンス・フィシンクも候補に挙げられている。

昨季はリーグ5位、ハーミーン・アル＝シャリーフ杯準決勝敗退、AFCチャンピオンズリーグ・エリート準々決勝敗退と低迷したため、来季の巻き返しを狙う。