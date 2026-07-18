3ゴール以上？クロースがアルゼンチンに「それなら優勝は諦めろ」

引退したドイツ代表のトニ・クロースが、明日日曜に米国で開催される2026年W杯決勝アルゼンチン対スペインについて予想を語った。

クロスは、スペインが大会で示したパフォーマンスを維持できれば、日曜の決勝でも優勝候補になると語る。

兄フェリックスとTikTokで配信しているポッドキャスト『クロス＆クロス：ワールドカップを徹底分析』で、2014年大会優勝経験を持つ元レアル・マドリードのスターは、スペインが試合の流れを掌握したときのコントロール力を称賛した。

「決勝でもこのパフォーマンスを出せれば、スペインは優勝候補だ」と語った。

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クロースは、リードした状況で試合をコントロールするスペインの能力についてアルゼンチン代表に警鐘を鳴らし、「スペインのようなチームがリードしながらプレーできるなら、そんな相手とは戦いたくないだろう」と語った。

一方、弟のフェリックスは両チームの性格の違いを強調した。「アルゼンチンは情熱的で涙を流し、泡を吹く選手たち。スペインは理想的に冷静だ」。

スペインを応援しつつも、クロースは「わずかなスペースでもアルゼンチンは確実に突いてくる」と警戒を怠らない。

さらに先制点が重要だとし、「スペインが先制すれば試合は決まり、さらに3〜4点取るかもしれない」と語った。

スペインと前回王者のアルゼンチンは、明日日曜日の2026年W杯決勝で対戦する。デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインが2度目の優勝を狙う一方、アルゼンチンは2022年王者の座を守る。

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