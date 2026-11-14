3つの起用争い、確実な2つの変更、カラフィオーリの起用は不透明。ベルギー対イタリアに向けたマンチーニの選択

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ベルギーとイタリアは直接対決で、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を懸けて戦う。ロベルト・マンチーニ監督は先発メンバーの選択に多くの悩みを抱えている。フランスに勝利した試合で先発した重要な選手2人を欠き、複数の変更を加える見通しだ。

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サン・シーロでフランスを3-1で下した快勝により、ロベルト・マンチーニ率いるイタリアは2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ、リーグA・グループ1で暫定首位に立った。ただし、準々決勝進出には、11月15日（日）20時45分からブリュッセルのボードゥアン国王競技場で行われるベルギーとの決戦で、少なくとも引き分ける必要がある。



3通りの結果のうち2通りで突破可能 突破にはグループの上位2位以内に入る必要がある。現在、イタリアはフランスと勝ち点10で並びながら首位に立ち、ベルギーが勝ち点9で追う。つまりイタリアは、フランスが敗れれば自分たちも負けられるうえ、ベルギー戦で引き分けても突破できる（後者はフランスの結果に関係しない）。ベルギーを率いるのはファン・ボメル監督だ。

マンチーニ監督は記者会見で、イタリアが慎重に戦うとの見方を示したベルギー代表監督に対し、非常に攻撃的な姿勢で臨む考えを明言した。「待ち構えるのは我々のメンタリティーにない。一瞬で形勢が変わり、その後に挽回できなくなるリスクもあるからだ。我々は常に勝つつもりでプレーする。勝利をもたらすのは勇気だからだ」

カンビアーギとフラッテージの変更は不可避 そのため、可能な限りフランス戦で見せた形を再現できる布陣で臨む。基本は4-3-3で、前線と最終ラインの両方に積極的なサイドの選手を配する。ただし、マンチーニ監督は試合後、フラッテージ（筋肉の問題）とカンビアーギ（足首の痛み）を欠くことになり、2人の変更は避けられない。

カラフィオーリの状態を確認 欠場が確定している2人に加え、マンチーニ監督は記者会見で、もう1人の主力であるリッカルド・カラフィオーリの起用も未定だと認めた。アーセナルのDFはイタリア代表でも左サイドバックとして定着しているが、万全ではなく、休息が必要な状態だ。出場の可否は明日判断される。指揮官は「カラフィオーリは状態を確認する必要がある選手の1人だ」と語った。

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起用が確実な選手たち マンチーニ監督にとって起用が確実なのは、ゴールマウスを守るドンナルンマ（フランス戦でのミスにもかかわらず、引き続きキャプテンを務める）、守備陣のバストーニ（画面上でイエローカードが表示されたのは誤りで、出場停止ではない）とスカルヴィーニ、中盤のバレッラとトナーリ、そして攻撃陣をけん引するピオ・エスポジトだ。

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3つのポジションで先発争い まず、決着していない先発争いは2つある。右サイドバックでは、サン・シーロでも積極的なプレーを見せたカヨデにパレストラが挑む。フラッテージの代役では、同じインサイドハーフとして起用できるドゥンビアがリードする一方、ファジョーリもアンカーとして序列を上げている。その場合、トナーリがインサイドハーフに回る。 3つ目は攻撃的な右サイドのポジションだ。フランス戦で先発したセバスティアーノ・エスポジトに代わり、ベルガーラが出場する準備を整えている。ただし、この選択はカンビアーギの代役にも左右される可能性がある。

ディマルコの役割カンビアーギの代役は、カラフィオーリが出場するかどうかに密接に関わる。マンチーニ監督は、ディマルコを高い位置のサイドで起用する構想を以前から持っていると改めて語った。アーセナルのサイドバックが出場すれば、ディマルコがウイングに入り、反対側には1対1により強いベルガーラを置く。一方、カラフィオーリが出場できなければ、ディマルコをサイドバックに下げて攻め上がりを抑え、その前に1対1を得意とする選手を配置する形が、より堅実な選択肢となりそうだ。その場合、ベルガーラを左に回してセバスティアーノ・エスポジトを右に置くか、アルファジョ・シセやマッティア・リベラーリのような若手を先発でデビューさせることになる。

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ベルギー対イタリア、予想先発メンバー



ベルギー（4-3-3）：ラメンス、カスターニュ、ンゴイ、メシェレ、デ・カイペル、ティーレマンス、ラスキン、デ・ブライネ、モレイラ、デ・ケテラーレ、ドク。 監督：ファン・ボメル。



イタリア（4-3-3）：ドンナルンマ、カヨデ／パレストラ、スカルヴィーニ、バストーニ、カラフィオーリ、ドゥンビア／ファジョーリ、トナーリ、バレッラ、ベルガーラ、ピオ・エスポジト、ディマルコ。 監督：マンチーニ。