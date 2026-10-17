バルセロナは、ラ・リーガ第9節でレアル・ベティスを「ラ・カルトゥーハ」で5-2と大差で下した試合の後、不安なニュースに見舞われた。エリック・ガルシア、ジェラール・マルティン、ジュール・クンデの3選手が、身体的な問題を抱えたまま試合を終えたからだ。チャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦までわずか3日というタイミングである。

ラジオ局「カデナ・セール」は記者サンティ・オバジェの情報として、初期の兆候は深刻な負傷を示すものではないと伝えた。ただし3選手の状態は評価の対象となり、明日日曜に予定されている検査の結果を待って、注目の欧州の大一番に向けた出場可能性が判断されることになる。

最も懸念されるエリック・ガルシア

ハンジ・フリック率いるコーチングスタッフの中で最も懸念されているのはエリック・ガルシアのようだ。ベティス戦の終盤、右太ももに痛みを感じてピッチを去らざるを得なかった。

このディフェンダーはハーフタイムにジェラール・マルティンと交代して出場したが、プレーを続けるうちに何度も太ももを押さえるようになり、痛みが改善しないと感じるとピッチに横たわり、交代を要求した。

次の試合 PSG UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 BAR 視聴する

初期の見立てでは、負傷は打撲にとどまる可能性が示されているが、バルセロナはその性質を確定させるため検査結果を待っている。回復に充てられる時間が限られていることもあり、パリ・サンジェルマン戦に間に合うかどうかには疑問が残る。

より楽観的な兆候

ジェラール・マルティンも前半に身体的な問題に見舞われた。プレー続行を試みたものの、ハーフタイム後にピッチへ戻ることはなく、エリック・ガルシアが代わって入った。

一方ジュール・クンデは、いくらかの違和感を覚えながら試合を終えたが、その状態に関する初期の兆候はより安心できるもので、大きな問題を抱えることは予想されていない。

同報道によると、今後数時間で回復が順調に進めば、クンデとジェラール・マルティンはチームとともにパリへ向かうことができる可能性がある。

検査結果を待つフリック

3選手の負傷は、注目のパリ・サンジェルマン戦を前にバルセロナの最終ラインを整えるという課題をハンジ・フリックに突きつけている。負傷した選手たちを戻すのに、チームに残された時間はわずか数日しかないからだ。