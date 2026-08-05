バルセロナは今夏の移籍市場において、新たな中盤の選手獲得競争に参戦する意向はない。テクニカルスタッフとスポーツ部門が、このポジションにおけるチームの選択肢はすでに十分に揃っているとの確信を抱いているためだ。

スペイン紙「マルカ」によれば、ハンジ・フリック監督とデコ・スポーツディレクターは中盤で新たな契約を結ぶ必要性はまったく感じておらず、このエリアの3つのポジションをカバーするのに十分すぎるほどの人数をチームは擁していると考えているという。

そのため、両者はマルク・カサドに対し、この夏に新たなクラブを探すよう助言しており、新シーズン開幕前の退団が濃厚となっている。

あわせて読みたい

大きな動き：FIFA幹部らがインファンティノに辞任を要求

アラブとアフリカの支持が、欧州の攻勢に立ち向かうインファンティノの望みを後押し

フレンキー・デ・ヨングの負傷により、中盤の補強の可能性をめぐる疑問がいくつか浮上したものの、こうした疑念はクラブのスポーツ部門内部よりも、むしろメディアやサポーターの間で強く高まっている。

バルセロナが中盤の選手を求めて移籍市場に参入する可能性についての話が高まる中、直近のワールドカップで卓越したパフォーマンスを披露したスペイン代表キャプテン、ロドリの名前が浮上した。

しかし、バルセロナが中盤の選手に不足を感じていないことに加え、およそ7000万ユーロに達する可能性のあるこの取引の金額が、カタルーニャのクラブを獲得競争から遠ざけている。さらに、バルセロナ首脳陣はこの選手にとって最も近い移籍先はレアル・マドリードになるだろうと考えている。

「マルカ」によれば、バルセロナ首脳陣は、デ・ヨングの負傷期間中の不在を埋めるためだけに、7000万ユーロ近い金額の選手と契約することは合理的な選択ではないと見ている。特に、移籍市場においては他の優先事項が存在し、その筆頭が攻撃陣の補強、次いでそれよりは程度の低い守備陣の補強だからだ。