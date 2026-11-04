アトレティコ・マドリーとのアウェー戦。欧州サッカーで、これほど厄介な試練はそうない。30年近くにわたり、ドイツのチームはどこも、程度の差こそあれ惨めな形でこの試練に敗れてきた。だが、さまざまな面で大きな打撃を受けていたバイエルンが、2026年11月のこの火曜日にエスタディオ・メトロポリターノで見事な2-0の勝利を収めた。

バイエルンにとって、試合前の状況はこれ以上ないほど厳しかった。ここ数週間、さまざまな種類の悪い知らせがほぼ絶え間なくチームを襲っていた。ヨシュア・キミッヒの父の死、ヴァンサン・コンパニ監督が倒れたこと、そして特に攻撃陣の選択肢を大きく減らした相次ぐ負傷。さらに、アウクスブルク戦とヴィキング・スタヴァンゲル戦でのつまずきや、土曜日のブンデスリーガ上位対決、ドルトムント戦で終盤に同点に追いつかれたことなど、試合結果の面でも後退が続いていた。

ところが、アーロン・ダンク暫定監督率いるチームはマドリードで突然、何週間も前から完璧に連係を築き、連勝を重ねてきたかのような姿を見せた。昨季の大半の期間に見られたバイエルンの姿に、少し似ていた。

白熱した議論を経て、レナート・カールがピッチで答えを示す

「まさにワールドクラスのパフォーマンスだった」と、マックス・エーベルSDは試合後に絶賛した。チームは「最初から最後まで、ほぼすべてを正しくやった」という。負傷から復帰した主将マヌエル・ノイアーも「開始から93分まで完全に支配した。アトレティコが何を仕掛けてきても、僕らには常に答えがあった」と語った。

バイエルンの選手たちはアトレティコらしい小競り合いに乗らず、メトロポリターノの熱狂的になりがちなファンを勢いづかせなかった。ディエゴ・シメオネ監督がいつものように感情をあらわにして、たびたびテクニカルエリアからピッチへ歩み出し、アトレティコが時に12人でプレーしているような状況にも動じなかった。開始から圧倒的に試合を支配しながら、長い間チャンスすらほとんど作れず、ましてゴールを奪えなかったことにも、心を乱されなかった。

そして54分、ついにレナート・カールが待望のゴールをもたらした。ほかでもないカールだ。ここ数週間、バイエルンのどの選手よりも議論の的となっていた。SNSの使いすぎ、謙虚さの欠如など、指摘はさまざまだった。ウリ・ヘーネス名誉会長は、この18歳と「真剣に話す」と予告していた。そしてカールは、ピッチ上で答えを示した。バイエルンにとって、これが最初の大きな収穫だった。

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ケインとオリーセが絶好調でなくても勝てるバイエルン

74分には右サイドバックのコンラート・ライマーが2-0とする決定的なゴールを奪った。つまり、2人のスーパースター、ハリー・ケインとマイケル・オリーセはともに無得点に終わった。ドルトムントとの2-2の試合でも、得点したのはライマーとダヨ・ウパメカノだった。

ケインはこれで3試合連続無得点だ。ドルトムント戦で好機を次々と逃した世界最優秀選手は、マドリードでも5本のシュートを放ちながら得点できなかった。それでも、ライマーの2点目はアシストした。オリーセはドルトムント戦を負傷を抱えて終えており、マドリードではいつもの鋭さを欠いた。フランス人選手は積極的にプレーし、頻繁にボールに触ったものの、ドリブルでは何度も行き詰まり、切り返すか、倒れる場面が見られた。

もちろん、2人の調子を心配することもできる。だが、ここ数カ月に見せてきた傑出した実力と安定感を考えれば、ケインとオリーセが間もなく自然に本来の姿を取り戻すという揺るぎない信頼があるはずだ。だからこそ、何よりも際立つ2つ目の収穫は、バイエルンが2人の主力を絶好調の状態で擁さなくても、強豪相手に勝てるということだ。しかも、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリも不在だった。

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バイエルン、7試合ぶりの無失点

そして3つ目の収穫は、少なくとも1失点を喫する試合が7試合続いたバイエルンが、マドリードで再び無失点に抑えたことだ。その最大の立役者は守備のリーダー、ダヨ・ウパメカノ。メトロポリターノでバイエルンの選手の中で最も優れていた。

最近は精彩を欠いていたセンターバックの相棒、ヨナタン・ターも、立ち上がりの苦戦を経て試合中に調子を上げ、キム・ミンジェとのポジション争いに再び名乗りを上げた。両サイドバックのライマーとヨシプ・スタニシッチは、守備をおろそかにすることなく、非常に積極的に攻撃に加わった。そのため、復帰戦となったGKノイアーには、事実上ほとんど仕事がなかった。

この勝利でバイエルンは、少なくとも暫定的に順位表の8位に浮上した。この順位なら決勝トーナメント1回戦に直接進出できる。ここ数週間のあらゆる逆境を経て、バイエルンはチャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一角であることを改めて示した。2027年6月5日の決勝でバイエルンがメトロポリターノに戻ってくるなら、この勝利はシーズンの流れを気持ちの面で変えた一戦として振り返られるかもしれない。

バイエルン・ミュンヘン：今後の試合