サウジアラビア代表の監督、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニス氏は、2026年ワールドカップ・グループHの開幕戦ウルグアイ戦を目前に控え、メンバー構成の最終調整を進めている。しかしキックオフまであとわずかとなりながらも、いくつかのポジションにはまだコーチ陣の迷いがある。
スタメンの大半は決まったが、南米強豪を相手に戦術やスタイルを左右する3つのポジションはまだ迷っている。
右ウイングの争い
右ウイングはスルタン・マンデシュが有力候補で、攻撃力とスピードが評価されている。
彼の攻撃力と素早い切り替えは、ボール支配率が高い相手に対してカウンター攻撃の選択肢を広げる。
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だがドニス監督は、守備と攻撃のバランスを重視し、試合展開に合うかどうか慎重に検討している。
そこで浮上するのがモハメド・アブ・シャマットだ。彼は近々の活躍で複数のポジションをこなす適応力を示し、コーチ陣を納得させている。
左SBは攻めるか守るか。
一方、左サイドはより複雑だ。ギリシャ人監督は技術的特徴の異なる複数の選手を精査している。
ムタブ・アル・ハルビはスピードとチャンスメイクが魅力だが、背後のスペースをカウンターを得意とするウルグアイに突かれるリスクもある。
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一方、ハサン・カデシュやナワフ・ブシェルは守備的傾向が強く、攻撃力を犠牲にしてでも左サイドを守る選択肢となる。
中盤の争い
3つ目の課題はボランチだ。スタッフは中盤を統率し、ウルグアイの強力なフィジカルに対抗できる選手を探している。
守備とボール奪取に定評があるアブドゥッラー・アル・カイブリー、攻守の切り替えとサポートに秀でるナセル・アル・ドスリが候補に名を連ねる。
さらにアラー・アル・ハジも候補に残っており、中盤で複数の役割をこなせるため、戦術の柔軟性につながる。
ウルグアイ代表の強力かつ多彩な攻撃を前に、ドニス監督はこれらの3つの課題を解決することが試合の鍵になると認識している。重要なのは、単に最高の選手を選ぶのではなく、攻守のバランスを取った布陣を選択することだ。