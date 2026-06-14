サウジアラビア代表の監督、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニス氏は、2026年ワールドカップ・グループHの開幕戦ウルグアイ戦を目前に控え、メンバー構成の最終調整を進めている。しかしキックオフまであとわずかとなりながらも、いくつかのポジションにはまだコーチ陣の迷いがある。

スタメンの大半は決まったが、南米強豪を相手に戦術やスタイルを左右する3つのポジションはまだ迷っている。

右ウイングの争い

右ウイングはスルタン・マンデシュが有力候補で、攻撃力とスピードが評価されている。

彼の攻撃力と素早い切り替えは、ボール支配率が高い相手に対してカウンター攻撃の選択肢を広げる。

関連記事：サウジメディア「ブアディの居場所はバルセロナ、モロッコはW杯を制する」

だがドニス監督は、守備と攻撃のバランスを重視し、試合展開に合うかどうか慎重に検討している。

そこで浮上するのがモハメド・アブ・シャマットだ。彼は近々の活躍で複数のポジションをこなす適応力を示し、コーチ陣を納得させている。

左SBは攻めるか守るか。

一方、左サイドはより複雑だ。ギリシャ人監督は技術的特徴の異なる複数の選手を精査している。

ムタブ・アル・ハルビはスピードとチャンスメイクが魅力だが、背後のスペースをカウンターを得意とするウルグアイに突かれるリスクもある。

関連記事：アル・ナスルの元広報担当者が爆弾発言：ジェズスがアル・イッティハドへ移籍間近！

一方、ハサン・カデシュやナワフ・ブシェルは守備的傾向が強く、攻撃力を犠牲にしてでも左サイドを守る選択肢となる。

中盤の争い

3つ目の課題はボランチだ。スタッフは中盤を統率し、ウルグアイの強力なフィジカルに対抗できる選手を探している。

守備とボール奪取に定評があるアブドゥッラー・アル・カイブリー、攻守の切り替えとサポートに秀でるナセル・アル・ドスリが候補に名を連ねる。

さらにアラー・アル・ハジも候補に残っており、中盤で複数の役割をこなせるため、戦術の柔軟性につながる。

ウルグアイ代表の強力かつ多彩な攻撃を前に、ドニス監督はこれらの3つの課題を解決することが試合の鍵になると認識している。重要なのは、単に最高の選手を選ぶのではなく、攻守のバランスを取った布陣を選択することだ。