ヒバイロ・レートはASローマでキャリアを続けることはないと、De Telegraafが水曜朝に報じた。これにより、20歳のウイングバックは当面フェイエノールトに残ることになる。

ローマはここ数週間、フェイエノールトと合意に達することができず、そのためアトレティコ・マドリー所属のナウエル・モリーナ（28）へとターゲットを切り替えた。

国際メディアによれば、モリーナの獲得にはローマにとって最大1700万ユーロが必要となり、レートより安価な代替案となる。

ジャーナリストのヨリック・ホッケは、イタリアの首都から届いた最後のオファーについてさらに詳しく伝えている。「ローマの最後のオファーは、ボーナス込みで最低2900万ユーロまで膨らむ可能性があったが、それでもフェイエノールトは応じなかった」

フェイエノールトはこれに先立ち、ノッティンガム・フォレストからの複数のオファーもすでに拒否していた。レートとの契約は2029年半ばまで残っている。

つまり、テクニカルディレクターのデフィ・リゴーは、レートの退団にそう簡単には協力しないということだ。彼の契約に条項があるという根強い噂も、今や捨て去っていい。

さらにホッケによれば、リゴーとフェイエノールトは、才能あるレートとの現行契約を見直し、延長したいと考えている。