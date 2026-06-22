2700万ユーロ…サウジアラビアの巨人がアルゼンチンのスター選手を狙う

スペインの報道によると、サウジアラビアのアル・アハリが今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードの選手獲得競争に本格参入した。

同紙によると、アル・アハリはアルゼンチン代表MFティアゴ・アルマダに約2700万ユーロのオファーと3年契約を提示し、ロシェン・リーグへの移籍を勧めている。

同紙によると、アルマダには欧州内外の複数クラブが興味を示しているが、アトレティコは今夏の売却を決断したという。

現在25歳の彼はアルゼンチン代表として2026年W杯に出場しており、スカローニ監督の信頼も厚い。

本人はW杯終了まで移籍先を決めず、まずは代表に集中する方針だ。

本人は欧州残留を希望するものの、サウジアラビア移籍も選択肢の一つだ。同リーグは近年規模を拡大し、多くのスターを引き寄せており、アルマダにも魅力的なオプションとなっている。

アトレティコ・マドリードは、獲得時に支払った2000万ユーロ超の移籍金を回収したい考えで、サウジアラビアからのオファーはクラブにとって現実的な選択肢となっている。

ブラジルのクラブや母国アルゼンチンのリバー・プレートも興味を示すが、巨額オファーを提示したアル・アハリが優位だ。

最終決定は大会後に下される見込みだ。

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