トレゾルディはジュピラー・プロ・リーグのシント＝トロイデンVV戦で、クラブ・ブルッヘが3-2で勝利した際のチームの全3得点を挙げ、ここ数週間の驚異的な勢いを維持した。

このFWはすでにチャンピオンズリーグ第2節のインテル戦（4-3）でも3得点を記録。さらに9月末にはドイツU-21代表の一員として、マルタ戦（4-1）でもハットトリックを達成していた。つまり、トレゾルディは過去26日間で3度のハットトリックを記録したことになる。

22歳のもう一つの目を見張る数字は、10月の4試合でブルッヘに7得点をもたらしていることだ。今季通算では14試合で12得点を挙げている。

シント＝トロイデン戦では、トレゾルディが前半終了間際に左足と右足で立て続けに決め（41分、43分）、前回王者に2-0のリードをもたらしてハーフタイムを迎えた。アウェーのシント＝トロイデンがイリアス・セバウイのPKで1点差に詰め寄った後（55分）、トレゾルディは75分に再びリードを2点に広げた。シント＝トロイデンは後半アディショナルタイム、谷口彰悟のゴールで再び1点差とするにとどまった（90＋3分）。

「今回は少し違う感じがするけど、3得点はいつだって特別なもの。また試合球を家に持って帰れる」とU-21代表選手は語り、ボールを手に両親の車に乗り込んだ。

この勝利により、2位ブルッヘは首位KAAヘントを追走している。9節を終えて勝ち点差は1。得点ランキングでは、トレゾルディが7得点でウェステルローのノーマン・バセットと並び首位に立っている。

ニコロ・トレゾルディのブルッヘとの契約はいつまで？

トレゾルディは2025年、750万ユーロでハノーファー96からブルッヘに加入した。契約は2029年までとなっている。ただし、その好パフォーマンスは他クラブの関心を呼んでいる。複数の有名クラブが獲得に強い関心を示しているという。ここ数カ月はドルトムント、インテル、バルセロナ、アトレティコ・マドリー、トッテナム、アーセナルの名前が挙がっていたが、現在は特にACミランがこのストライカーの獲得を進めているとされる。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』は先日、トレゾルディの獲得がクラブオーナー、ジェリー・カルディナーレの直轄案件になったと報じた。このアメリカ人オーナーは、トレゾルディがチャンピオンズリーグで地元のライバル、インテルを相手に見せた圧巻の3得点よりもずっと前から、スポーツ部門の首脳陣に移籍の可能性と条件を探るよう指示していたという。その後、契約の可能性を探るため、トレゾルディの代理人と接触したとされる。

カルディナーレは進展について直接報告を受けたい考えだという。ただ、獲得に動くのが1月になるのか、来夏になるのかはまだ決まっていない。

トレゾルディの特徴は、ミランが求める選手像によく合っている。ミランはスポーツ面で振るわない数年間を経て、再び強いチームを築こうとしている。そのため、現在セリエAで4位につけるクラブは、すでに一定の水準に達しながら、さらなる成長の余地もある選手に目を向けている。『ガゼッタ』によれば、複数のスカウティング報告書がトレゾルディをそう評価している。

ニコロ・トレゾルディはドイツ、イタリア、アルゼンチンの代表でプレー可能

ミランはトレゾルディの獲得争いで、特別な強みを生かせるかもしれない。トレゾルディは熱烈なミランファンで、キャリアの中でどうしても赤と黒のユニフォームを着てプレーしたいと考えている。父エマヌエレ・トレゾルディが最近、そう明かした。「彼はカカ、インザーギ、パトに夢中になった。その気持ちを変えさせることは不可能だった」。そのため、インテルへの移籍は難しいという。「彼が受け入れるかどうか分からない。ファンとしての気持ちが勝るかもしれない。彼の夢はACミランのユニフォームを着ることだ」

トレゾルディはこれまでブルッヘでベルギーリーグ優勝とスーパーカップ制覇を経験している。

Getty Images

実際に移籍する場合の次のクラブだけが、現在トレゾルディを巡る注目点ではない。ドイツ代表とイタリア代表のどちらでプレーしたいのか、その決断にも関心が集まっている。直近ではユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表の44人のメンバーから外れた一方、ドイツU-21代表ではプレーしており、同代表での国際試合27試合ですでに16得点を挙げている。代表チームでの将来については、来夏のU-21欧州選手権が終わってから決断する考えだ。母親がアルゼンチン人のため、アルゼンチン代表でもプレーできる。



