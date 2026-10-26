トレソルディはジュピラー・プロ・リーグでクラブ・ブルージュがシント＝トロイデンVVに3-2で勝利した試合で、チームの全3得点を挙げ、ここ数週間の目覚ましい好調を維持した。

このFWはすでにチャンピオンズリーグ第2節のインテル戦（4-3）でも3得点を記録。さらに9月末には、ドイツU-21代表の一員としてマルタ戦（4-1）でもハットトリックを達成していた。これでトレソルディは、過去26日間で3度のハットトリックを記録したことになる。

22歳の数字は、ほかにも印象的だ。10月は4試合でブルージュのためにすでに7得点。今季は通算14試合で12得点を挙げている。

シント＝トロイデン戦では、前半終了間際に左足と右足で立て続けにゴールを決め（41分、43分）、前年王者に2-0のリードをもたらした。55分にイリアス・セバウイのPKでアウェーチームに1点を返されたが、トレソルディは75分に再びリードを2点に広げた。シント＝トロイデンは後半アディショナルタイムに谷口彰悟が1点を返したものの（90＋3分）、反撃はそこまでだった。

この勝利により、2位ブルージュは首位のヘントを追走。第9節終了時点で勝ち点差は1だ。得点ランキングでは、トレソルディが7得点でウェステルローのノルマン・バセッテと並んで首位に立っている。

ニコロ・トレソルディとブルージュの契約はいつまで？

トレソルディは2025年に750万ユーロでハノーファー96からブルージュへ加入した。同クラブとの契約は2029年までとなっている。しかし、その好パフォーマンスは他クラブの関心を集めている。複数の名門クラブがトレソルディの獲得に熱心だという。ここ数カ月でドルトムント、インテル、バルセロナ、アトレティコ・マドリー、トッテナム、アーセナルの名前が取り沙汰されてきたが、現在は特にミランがこのストライカーの獲得を推し進めているとされる。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』は最近、トレソルディの移籍がクラブオーナーのジェリー・カルディナーレの直轄案件になったと報じた。この米国人オーナーは、トレソルディがチャンピオンズリーグで地元のライバルであるインテルを相手に見事な3得点を挙げるはるか前から、移籍が実現する条件をスポーツ部門に調べるよう指示していたという。その後、移籍の可能性を探るため、トレソルディの代理人側と接触したとされる。

カルディナーレは進展について直接報告を受けたい意向だという。ただし、獲得に動くのが1月になるのか、来夏になるのかは未定だ。

トレソルディは、その特徴からミランが求める選手像に合致する。ミランは成績が振るわないシーズンが続いた後、再び強いチームを築こうとしている。そのため、現在セリエAで4位につける同クラブは、すでに一定のレベルに達しながら、さらなる成長の余地もある選手に注目している。『ガゼッタ』によると、複数のスカウティングレポートがトレソルディにはその資質があると評価している。

ニコロ・トレソルディはドイツ、イタリア、アルゼンチンの代表でプレー可能

ミランはトレソルディの獲得争いで、特別な切り札を持っているかもしれない。トレソルディは熱烈なミランファンで、キャリアの中でどうしても赤と黒のユニフォームを着てプレーしたいと考えている。父エマヌエレ・トレソルディが最近明かしたところによれば、「彼はカカ、インザーギ、パトに夢中になった。そこから気持ちを変えさせるのは不可能だった」という。そのため、インテルへの移籍は難しいという。「彼がそれを受け入れるかどうかは分からない。ファンとしての思いが勝るかもしれない。彼の夢はミランのユニフォームを着ることだ」

トレソルディはこれまでブルージュでベルギーリーグ優勝とスーパーカップ制覇を経験している。

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仮に移籍する場合の次のクラブだけが、現在トレソルディをめぐって注目される問題ではない。ドイツ代表とイタリア代表のどちらでプレーしたいのか、その決断も待たれている。最近はユルゲン・クロップ代表監督が選んだ44人のメンバーから外れた一方、ドイツU-21代表ではプレーしており、同代表での国際試合27試合で16得点を挙げている。代表での将来については、来夏のU-21欧州選手権後に決断する意向だ。母親がアルゼンチン人のため、アルゼンチン代表でもプレーできる。



