2026年のバロンドールに関連する不審な賭けをめぐる問題は、司法的な局面に入った。「フランス・フットボール」誌を傘下に持つアモリ・グループが、同賞の最終順位が漏洩した疑いの真相を解明するため、刑事告訴の手続きに着手することを発表したのだ。

「ル・パリジャン」紙が同グループの話として伝えたところによると、今回の措置は、バロンドールの順位で上位5名を正確に予測することを狙った、疑わしい賭けを背景としたものだ。結果が公表される前に、一部の賭け手に対して未公表の情報が届いていた可能性をめぐり、疑問の声が上がっている。

詳細によれば、この目的のために特別に開設された12のアカウントが、上位5名の正しい順位に対し、総額26万4000ドルを賭けていた。その順位はハリー・ケインを筆頭に、キリアン・エムバペ、ラミン・ヤマル、ロドリ、リオネル・メッシが続くというものだった。

報告によると、これらの賭けは17万9000ユーロ近くの利益を生み出した。これにより、正確な順位にどのようにしてたどり着いたのかをめぐる疑念が一層高まった。ただし、これは現時点で漏洩や不正が立証されたことを意味するものではない。

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「バロンドールの公正さは絶対的な優先事項」

「ル・パリジャン」紙が伝えた声明の中で、アモリ・グループは同賞の公正さを堅持する姿勢を強調し、受賞者の選出は独立した投票を通じて行われると明言した。

同グループは次のように述べた。「バロンドールの公正さは絶対的な優先事項である。受賞者は独立した投票を経てバロンドールを獲得することを改めて申し上げたい」

声明はこう続けた。「我々は、結果の漏洩や不正の可能性がある賭けに関する主張を極めて真剣に受け止めている。事実関係を確認し、起こり得る責任の所在を明らかにするための調査が進行中である」

「Upside」というプラットフォームが行った調査により、12のアカウントについてさらなる疑問を呼ぶ兆候が明らかになった。そのうち7つのアカウントはこれまで一度も賭けを行ったことがなく、6つのアカウントは開設からわずか15分後に初めての賭けを行っていたのだ。

これらのデータは引き続き精査と調査の対象となっており、賭けが漏洩した情報に基づいていたのか、それとも別の要因によるものだったのか、また法的な責任を立証できるかどうかが明らかになるのが待たれている。