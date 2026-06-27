2026年ワールドカップのグループリーグ最終日前日の試合が終了し、26チームが正式にベスト32への進出を決めた一方、劇的な結果や各グループの勢力図の変化が見られた決定的な第3節を経て、10チームが大会から姿を消した。

開催国3カ国（メキシコ、アメリカ、カナダ）はドイツ、アルゼンチン、フランス、ノルウェー、コロンビアなどの強豪とともに次のラウンド進出を決めた。一方、一部のグループでは試合結果を待って残る出場枠を決める状況だ。

ベスト32進出チーム：

グループA：メキシコ、南アフリカ

グループ2：スイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ

グループ3：ブラジル、モロッコ

グループ4：アメリカ、オーストラリア、パラグアイ

第5グループ：ドイツ、コートジボワール、エクアドル

第6グループ：オランダ、日本、スウェーデン

第7グループ：エジプト

第8グループ：スペイン、カーボベルデ

第9グループ：フランス、ノルウェー

第10グループ：アルゼンチン

第11グループ：コロンビア、ポルトガル

第12グループ：イングランド、ガーナ

大会を去った代表チーム：

グループ1：チェコ共和国

第2グループ：カタール

グループ3：ハイチ

第4グループ：トルコ

グループ5：キュラソー

第6グループ：チュニジア

第8グループ：ウルグアイ、サウジアラビア

第9グループ：イラク

第10グループ：ヨルダン

第12グループ：パナマ