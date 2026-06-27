2026年ワールドカップのグループリーグ最終日前日の試合が終了し、26チームが正式にベスト32への進出を決めた一方、劇的な結果や各グループの勢力図の変化が見られた決定的な第3節を経て、10チームが大会から姿を消した。
開催国3カ国（メキシコ、アメリカ、カナダ）はドイツ、アルゼンチン、フランス、ノルウェー、コロンビアなどの強豪とともに次のラウンド進出を決めた。一方、一部のグループでは試合結果を待って残る出場枠を決める状況だ。
ベスト32進出チーム：
グループA：メキシコ、南アフリカ
グループ2：スイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ
グループ3：ブラジル、モロッコ
グループ4：アメリカ、オーストラリア、パラグアイ
第5グループ：ドイツ、コートジボワール、エクアドル
第6グループ：オランダ、日本、スウェーデン
第7グループ：エジプト
第8グループ：スペイン、カーボベルデ
第9グループ：フランス、ノルウェー
第10グループ：アルゼンチン
第11グループ：コロンビア、ポルトガル
第12グループ：イングランド、ガーナ
大会を去った代表チーム：
グループ1：チェコ共和国
第2グループ：カタール
グループ3：ハイチ
第4グループ：トルコ
グループ5：キュラソー
第6グループ：チュニジア
第8グループ：ウルグアイ、サウジアラビア
第9グループ：イラク
第10グループ：ヨルダン
第12グループ：パナマ