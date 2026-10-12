レアル・マドリーのスター、ヴィニシウス・ジュニオールとの破局を発表した直後、注目を集める動きがあった。ブラジル人のヴィルジニア・フォンセカが、元夫である歌手のジー・フェリペと共に、アメリカのマイアミのビーチに姿を見せたのだ。サッカー選手との関係が終わったことが明らかになってから、わずか1日後のことだった。

ソーシャルメディアのフォロワーの間では、ヴィルジニアの友人の一人が投稿した動画が拡散した。その中で彼女はジー・フェリペと共にビーチを散歩する様子が映っており、ブラジル人スターとの破局発表からわずか数時間後というタイミングだったため、大きな関心を呼んだ。

この顔合わせは、ヴィルジニアが3人の子ども、マリア・アリシ、フロール、ジョゼ・レオナルドを連れてアメリカに滞在している最中に実現した。訪問の目的は父親のジー・フェリペと会うことであり、彼自身は複数の新たな音楽プロジェクトの仕事のためマイアミに滞在している。

2人が揃って姿を見せたことで、ヴィルジニアの私生活に再び注目が集まった。特に、彼女とヴィニシウスの恋愛関係はここ数カ月の間に始まり、そして再び終わりを迎えたばかりであり、元夫との再会はフォロワーたちの関心の的となった。

レアル・マドリーの選手との破局について、ヴィルジニアの広報担当者は、関係が双方の合意のもとに終わったことを認め、両者の間に対立や口論があったことを否定した。そして、2人が交際を続けないことで合意したと説明した。

2人の関係が危機を迎えたのは、今回が初めてではない。ヴィルジニアは昨年5月にもヴィニシウスと別れており、その後7月に関係を再開し、F1スペイングランプリなどの公の場に揃って姿を見せていた。そして今回の破局発表により、2人の関係が再び話題の中心となっている。