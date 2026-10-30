フリックがこのSNSにアカウントを開設したのは、木曜夜のことだった。それから24時間もたたない金曜夕方遅くには、ドイツ人のバルサ指揮官のフォロワーはすでに100万人に達していた。

「こんにちは、クレの皆さん！」。フリックは木曜日の初投稿で、スペイン王者のファンに呼びかけた。「Instagramを始め、バルサでの日常の一部を皆さんと共有できることをうれしく思います。応援ありがとうございます！ バルサ万歳」と、元ドイツ代表監督は続けた。

2024年にカタルーニャで監督に就任したフリックは、バルセロナのファンから絶大な人気を集めている。ただ、フォロワー数がこれほど急速に伸びたのは、約1億5000万人のフォロワーを持つバルサの公式Instagramアカウントが、フリックの初投稿をシェアしたことも理由の一つだ。

ハンジ・フリックとバルサ、次はチャンピオンズリーグ制覇を狙う

フリックは人柄だけでなく、スポーツ面でもバルセロナで高く評価されている。就任からの2シーズンはいずれも、魅力的なサッカーを見せるバルサをスペイン王者に導いた。チャンピオンズリーグでは2024-25シーズンに準決勝で惜しくも敗れ、2025-26シーズンは準々決勝で敗退。今季こそ国際舞台で大きな成果を挙げたいところだ。

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リーグフェーズでは現在、順調に進んでいる。バルサはフェイエノールトに5-1、ガラタサライとのアウェー戦に5-2で快勝した一方、直近ではチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンに2-4で敗れた。また、先週末のレアル・マドリーとのクラシコでの1-2の敗戦も影を落としている。それまで9勝を挙げていたバルセロナにとって、今季のラ・リーガで初めて勝ち点を落とした試合だった。それでもフリック率いるチームは首位を維持しており、現在最大の追走者であるアトレティコ・マドリーとの勝ち点差は2となっている。

フリックは5月、契約を2028年まで前倒しで延長した。新契約には、2029年までさらに1年間延長できるオプションも含まれる。61歳の指揮官は契約に署名する数週間前から、バルセロナでの仕事を最後に監督としてのキャリアを終えると表明していた。「ここで働くのが大好きだ。私たちには時間がたっぷりあるし、ほかの場所へ行くことは考えていない。私はここにいる。ここが私にとって最後のクラブ、最後の仕事になる。それをとてもうれしく思っている」と、フリックは3月に強調した。