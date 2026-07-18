24時間も経たないうちに…バルセロナに新たな痛手

バルセロナのスポーツディレクター、デコは、24時間足らずで2度目の打撃を受けた。ロンドンのチェルシーがブラジル人FWジョアン・ペドロの放出を否定し、今夏の移籍市場でのいかなるオファーも検討しないとの声明を発表したためだ。

カタルーニャ紙『スポルト』によると、スタンフォード・ブリッジの内部関係者は、チェルシーがペドロに大きな期待を寄せ、チャビ・アロンソ監督体制で不可欠な戦力と位置づけていると明かした。

この打撃は、先週金曜にアトレティコ・マドリードCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏がアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスの移籍を否定し、バルセロナの獲得試みを拒否してからわずか数時間後に訪れた。

ジョアン・ペドロは2025年7月、チェルシーがブライトンに5000万ユーロを支払って獲得した。彼の成長は、クラブ首脳陣の信頼を強めている。

アロンソ監督は彼の適応力と運動量を高く評価し、「完璧なフォワード」と位置づけている。

この決定はバルセロナ強化部にとって新たな障害だ。補強リスト上位にいた2人が消え、FW補強の選択肢が大幅に狭まった。

デコは、フリック監督の戦術に合う選手が残り少ない中、今夏に成功する代替候補を市場で探し続けなければならない。

さらにバルセロナはポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキとの契約延長を見送り、バレンシアのスペイン代表FWフェラン・トーレスも契約最終年でPSG移籍の噂がある。

夏の移籍市場が閉じるまで時間がない中、ディコは攻撃陣の危機を解決する早急な策を見出すという難題に直面している。