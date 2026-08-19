スペインのプロサッカーリーグ機構「ラ・リーガ」は、若手タレントの育成がスペインサッカーのスポーツ面および経済面での成功に及ぼす影響について、詳細な分析を実施した。分析は、スペインの2026年ワールドカップ制覇、そして過去10年間にわたるスペインの男子・女子および年代別各代表チームの成績の累積、さらにこのモデルがスペイン1部リーグ（ラ・リーガ・EA・スポーツ）および2部リーグ（ラ・リーガ・ハイパーモーション）のクラブが達成した成功に反映されている点を踏まえたものだ。

データは、タレント育成への持続的な投資が、世界レベルにおけるスペインサッカーの競争力を支える主要な原動力の一つとなっていることを示している。

リーグ加盟クラブのアカデミーに関する全国計画の策定を担うラ・リーガのサッカープロジェクト部門が作成したこの調査によれば、スペインは過去10年間で国際的に最も成功を収めたヨーロッパの代表国であり、男子・女子代表がトップチームおよび年代別を問わず獲得したタイトルは合計23冠に達した。

それに大きく差をつけられて続くのが、ドイツの9冠、イングランドの7冠、フランスとポルトガルがそれぞれ6冠、オランダが5冠、イタリアが4冠となっている。

2016年以降、こうしたスポーツ面での成功のペースには顕著な加速が見られる。それと並行して、クラブ、スペインサッカー連盟、そしてラ・リーガが若手タレントの育成・発展の分野で進めてきた取り組みが確固たるものとなった。2016年以来のアカデミー交流のための集合知ネットワーク、そして2022年に立ち上げられたサッカーアカデミーの改善・発展のための全国計画がその基盤である。

ラ・リーガのサッカープロジェクト部門責任者フアン・フローレは次のように語った。「データは、若手タレントの育成への長期的な取り組みが、スポーツ面と経済面の両方で成果を生む戦略であることを示しています。

ラ・リーガでは、各クラブのアイデンティティと哲学を尊重しながら、選手育成のプロセスの強化、知見の共有、そしてアカデミーの質の基準向上を支援するため、クラブと共に取り組んでいます。育成への持続的な投資を維持するプロジェクトは、選手により大きな機会を、クラブにより高い価値を、そしてクラブと代表チームのいずれの面においても、スペインサッカー全体により大きな成功を生み出します。私たちにとって重要なのは、大きな成果そのものだけでなく、それを実現し、時とともに維持することを可能にする道筋なのです」

世界王者世代はスペインのサッカーアカデミーの産物

分析の最も顕著な結果の一つが、ワールドカップを制した代表チームの成功と、クラブの選手育成システム内で行われてきた取り組みとの密接な関係である。

調査によれば、スペインが2026年ワールドカップに招集した26人のうち25人が、エリートレベルに到達する前にアカデミーのシステムを経験しており、王者となった代表チームの選手育成に貢献したクラブのうち11がラ・リーガのクラブとして直接名を連ねている。この数字は、代表チームの成功が限られた数のアカデミーの成果ではなく、幅広く多様で相互に連携した育成システムの結果であることを裏付けている。

ワールドカップを制したスペイン代表の選手育成に貢献し、その後他クラブへ移籍した選手たちにより、これらのクラブはキャリアを通じた移籍収益として4億6600万ユーロ以上を得ており、これには育成補償金やその他の連帯・補償の仕組みから生じ得る追加収入は一切含まれていない。

この数字には、依然として自らの出身クラブに在籍している選手が生み出す価値が加わる。育成されたクラブに今なお在籍している9人の世界王者は、スポーツ面での価値および資産価値としておよそ5億4500万ユーロに相当し、これによってクラブは移籍市場における多額のコストを回避でき、これらの選手はクラブにとって戦略的な資産となっている。

アカデミー出身者が多いほど競争力も高まる

報告書はまた、クラブ内で育成された選手への依存度と、大会でのスポーツ面のパフォーマンスとの間に関係があることを明らかにしている。

2025-2026シーズン、ラ・リーガはアカデミー出身者がプレーした出場時間の割合において、再びヨーロッパ5大リーグの首位に立ち、総出場時間の20.1%を占めた。フランス・リーグ（16.1%）、ドイツ・リーグ（11.9%）、イングランド・リーグ（8.3%）、イタリア・リーグ（7.6%）を上回っている。

また、自クラブのアカデミー出身選手に最も多くの出場機会を与えているクラブの多くは、スペインサッカーの中で最も競争力のあるプロジェクトに数えられる。2025-2026シーズンには、アスレティック・ビルバオ（アカデミー出身者の出場時間69.5%）、レアル・ソシエダ（55.2%）、バルセロナ（47.5%）、セルタ・ビーゴ（43.1%）、オサスナ（26.1%）、セビージャ（25.0%）が際立ち、続いてバレンシアが23.8%、レアル・マドリードが23.1%となっている。

これらのデータは、クラブ内で育成されるタレントへの投資が、最高レベルでの競争と両立するだけでなく、スポーツ面と経済面の両方で持続的な競争優位に変わり得ることを示している。というのも、アカデミー出身者への依存度は、最終順位における上位と大きく結びついているからだ。

タレント育成と競争力とのこの関係は、ラ・リーガ・ハイパーモーションにおいても表れている。ラ・リーガ・EA・スポーツへの昇格を果たした3クラブ、すなわちレアル・ラシン・クラブ、デポルティボ・デ・ラ・コルーニャ、マラガは、内部で育成された選手に最も多くの出場機会を与えているクラブに含まれる。

マラガはアカデミー出身者がプレーした出場時間の割合57.3%で同大会の首位に立ち、一方でラシンは21.4%、デポルティボは17.7%と、自ら育成したタレントに大きく依存するプロジェクトに名を連ねた。

同様に、この3クラブは、登録メンバーに自らのアカデミー出身者を最も多く抱えるチームにも含まれ、マラガが11人、ラシンが9人、デポルティボが6人となっている。これは、育成への投資がスポーツ面での成功を実現するうえで決定的な要因となり得るという考えを裏付けるものだ。

Goal / La liga

より総合的で適応力のある選手を育てるモデル

分析はまた、スペインのシステム内で育成される選手の際立った特徴として、適応力を挙げている。

2024年欧州選手権を制した代表チームと2026年ワールドカップを制した代表チームを比較すると、スペインが明らかに異なるプレースタイルでタイトルを獲得したことがわかる。欧州王者の代表チームがより直接的でトランジションに依存したスタイルであったのに対し、世界王者の代表チームはより組織的でポゼッションに基づいたスタイルが際立っていた。同じ選手たちがこの両方の状況で際立ったレベルを発揮できたことは、選手の総合的な育成に重点を置くモデルの価値を示しており、スペインのアカデミー出身の選手を特徴づけるものは「オールラウンドな選手」であるという点になっている。

未来のための戦略的投資

これらのデータは、ラ・リーガがラ・リーガ・EA・スポーツおよびラ・リーガ・ハイパーモーションのプロクラブ42と協力して主導するアカデミー計画の基盤となるビジョンを強化するものだ。それは、構造・手法・資源・選手への総合的なケア、そしてプロサッカーへの移行の継続的な改善を通じて、選手育成におけるスペインモデルの国際的なリーダーシップを強化することを目指す長期戦略である。この計画には、選手の保護、インフラの改善、スポーツと教育を両立させるデュアルキャリア、そして未成年者の保護に関する具体的な主要業績評価指標（KPI）が含まれている。

近年、ラ・リーガはまた、イラク、中国、ベトナム、ペルーといった国々のクラブ・連盟・リーグ機構との協力を通じて、このモデルを世界に広める取り組みも進めており、育成年代のサッカーの構造をゼロから構築することを目的としたコンサルティングから、アカデミー責任者や年代別チームの指導者を養成するプログラムに至るまで、さまざまなプロジェクトが実施されてきた。