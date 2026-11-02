主にU-19世代の選手で構成されたチームで臨んだトゥルクギュジュ・ミュンヘンは、先々週末のランデスリーガ南東地区、ヴァッカー・ミュンヘン戦で1-6の大敗を喫した。本来出場するはずだった選手たちは、全員がトレーニングウェア姿で屋外の木製ベンチに座り、試合を見守っていた。彼らはストライキに踏み切っていたのだ。

ボイコットの対象はクラブではなく、スラヴェン・スケレジッチ監督だけだった。選手たちの声明には「我々の目的は、かつても今もクラブに損害を与えることではない。変化を起こし、再び皆で喜びと確信を持ってトゥルクギュジュ・ミュンヘンのためにサッカーができるようにすることだ」と記されている。

その1週間前にも、最下位エッゲンフェルデンに0-3で敗れた後、いざこざがあったとされる。選手たちの抗議は、監督の厳しい指導に向けられているという。 ビルト によれば、54歳のスケレジッチ監督は若手選手をほかの選手より早く練習に来させたり、選手を怒鳴ったりしていたとされる。

そして先週金曜日、トゥルクギュジュはVfBハルベルクモース・ゴルダッハ戦をキャンセルした。奇妙なことに、選手たちはクラブ内の連絡ではなく、バイエルン・サッカー協会（BFV）からの通知でそれを知ったという。

「僕たちはプレーしたかったし、準備もできていた。中止を知って、全員があっけに取られた」と、主将のブルハン・バハディルが FuPa に語ったと伝えられている。チームはミュンヘン北部でのアウェー戦に向け、監督抜きで2回の練習を行っていた。

クラブ首脳陣が示唆した処分

スケレジッチ監督とクラブ首脳陣は結束を示し、選手たちからの非難に反論した。「私には非常に強い正義感がある。そして、この人は不当に非難されている」と、トゥルクギュジュの理事長エルトゥルク・アラギョズは ビルト に語った。「この選手たちに屈するくらいなら、クラブの活動を停止する方を選ぶ」

スケレジッチ監督も、チームの行動を「完全に行き過ぎだ」と評した。

日曜午後にはクラブのインスタグラムに声明が掲載され、理事会は選手たちと「過熱した周囲の人々」を厳しく非難した。「一部の中心選手は、例えば試合の戦術に従わないよう意図的に申し合わせ、その結果、当然ながらピッチ上に混乱を引き起こした」と記されている。

それだけではない。メインスポンサーのアラギョズ・ホールディングは撤退を発表した。クラブはストライキに参加した選手への措置を取る権利を留保し、「クラブに損害を与えるこの行為を容認することはできない。理事会はトゥルクギュジュ・ミュンヘンへのさらなる損害を防ぐため、あらゆる手段を用いて対処する」と表明した。

選手のボイコットにスラヴェン・スケレジッチ監督は何を語ったか？

月曜日にはスケレジッチ監督が自身の見解を示した。長文の声明でストライキに参加した選手たちを厳しく批判し、クラブ首脳陣とスポンサーに謝意を表した。

「21人の選手が持ち出した練習と試合のボイコットは、これまでの指導者生活で最も失望した経験の一つだ。正当化できない行動だった。ボイコットした選手たちはクラブと私自身に甚大な損害を与えた。21人いるからといって、彼らの主張が『より正しい』ことにはならない」とスケレジッチ監督は記した。また、「行動を起こした人物たち」に対して「法的措置」を取る権利を留保するとしている。

トゥルクギュジュ・ミュンヘンe.V.は、SVテュルク・ギュジュ・ミュンヘンの破産後、2001年に誕生した。3年連続で優勝を果たした後、クラブは2020-21シーズンに3部リーグでプレー。翌シーズンには財政問題により、31試合を終えた3月末に活動停止を余儀なくされた。その後、6部相当のランデスリーガまで転落した。

スケレジッチ監督は2018年から2022年にかけて、バイエルン・ミュンヘンのU-17チームと同クラブの育成施設で、ミロスラフ・クローゼのアシスタントコーチを務めた。その後、クローゼが初めて監督に就任したオーストリアのSCRアルタッハにも同行した。今年3月末からトゥルクギュジュ・ミュンヘンの監督を務めている。